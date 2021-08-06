«Взял и подошел»: Анна Семенович рассказала о своем новом мужчине

Анна Семенович объявила о том, что у нее появился новый возлюбленный. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В марте этого года Анна Семенович объявила о том, что она рассталась с бойфрендом, с которым встречалась около полугода. Поклонники были уверены, что обладательница бюста шестого размера недолго пробудет в одиночестве. Так и случилось: певица сообщила о том, что у нее появился новый возлюбленный. По словам Семенович, со своим избранником она познакомилась в ресторане и встречается с ним уже три месяца.

Имя своего нового мужчины Анна не называет. Известно, что ее избранник не относится к миру шоу-бизнеса.

По словам Семенович, многие мужчины просто не решаются подойти к ней и сделать первый шаг к общению. Новый поклонник звезды оказался не робкого десятка. Он первым рискнул подойти к Семенович и предложил ей познакомиться поближе.

- Мой взял и подошел. Это большой плюс. Мы познакомились в ресторане,- рассказала певица в YouTube-шоу «Историс - Откройте, Давид!».

Поклонники были уверены, что обладательница бюста шестого размера недолго пробудет в одиночестве. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анна вспоминает, что в тот вечер она решила дать молодому человеку шанс и выпила с ним чашечку кофе. Певица в первую очередь обратила внимание на дорогие часы, маникюр и чистую обувь поклонника. Мужчина был мил и адекватен, что тоже подкупило звезду. Анна сразу поняла, что перед ней состоятельный человек, но, несмотря на свой статус, мужчина не хвастался и не рассказывал ей о своем состоянии.

По словам Анны, именно такой тип мужчин ей и нравится – солидный и самодостаточный. Она всегда искала спутника, который бы хорошо зарабатывал. Певица уже достигла многого, она хорошо обеспечена, поэтому не хотела бы понижать свой уровень жизни из-за возлюбленного, не приносящего в дом денег.

Бойфренд звезды разделяет ее мечту о детях. Семенович осенью собирается заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью. По словам артистки, возлюбленный полностью поддерживает ее в этом вопросе.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – рассказала как-то экс-«Блестящая» в Инстаграме.