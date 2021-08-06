Богатые американцы массово отказываются от гражданства

Наиболее распространенные причины, указываемые в заявлениях на отказ от гражданства – общие социальные беспорядки и президентские выборы Фото: REUTERS

Налоговая служба США опубликовала данные за 2020 год, согласно которым за отчетный период от гражданства США отказались 6707 американцев. Это на рекордные 237% больше, чем годом ранее.

Основную часть отказников составляют богатые и ультрабогатые жители страны.

Наиболее распространенные причины, указываемые в заявлениях на отказ от гражданства – общие социальные беспорядки и президентские выборы. Часть состоятельных американцев пожаловалась на невозможность отправиться с американским паспортом на отдых в условиях коронавирусных ограничений.

Еще одной причиной стали налоги, которые президент США Джо Байден намерен увеличить именно для богатых, дабы покрыть всевозрастающие бюджетные расходы. Среди предложений Байдена – повышение налогов на прирост капитала, которые в итоге составят 43,4%, почти вдвое превысив текущий уровень.

Именно крупнейшие американские налогоплательщики, в случае воплощения налоговых реформ Байдена в жизнь, станут платить в разы больше, нежели они делают это сейчас, пишет Business Insider.

Таким образом, планируемое повышение налогов обещает стать еще одной наиболее частой причиной того, что американцы будут и далее массово отказываться от гражданства Соединенных Штатов.