Вклад в систему образования – беспроигрышный!

ПРЕДЫСТОРИЯ

Ознакомиться с идеями-предложениями можно на сайте 20idei.ru. Пять лет назад, несмотря на широкую рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до администрации Президента, профильных министерств, мэрии Москвы, власть оставила эту инициативу без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности, автора побудила… пандемия, обрушившая экономики всех стран, в том числе и России.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №17: СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Можно ли сделать привлекательной и конкурентоспособной систему высшего и среднего специального образования, которая поможет усилить общую и инвестиционную привлекательность России? Задача - трудная, требующая много времени и крупных затрат, но выполнимая.

Для этого предлагается ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы для российских и иностранных ВУЗов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах». Налоговые ставки на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью данных вузов должны быть практически равны нулю. За счет таких льгот иностранные вузы будут заинтересованы открывать свои филиалы именно в России. «Студенческие города» можно создать в России в трех-четырех регионах, остро нуждающихся в притоке инвестиций. Условием получения налоговых льгот должен стать достаточный денежный оборот, полученный вузом от иностранцев, причем сам порог необходимо будет внимательно рассчитать с учетом реалий существующей системы образования.

Поначалу обучение в вузах, расположенных на территории России, будет интересно, в основном, для студентов из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда рынок образования в России будет сформирован, подтянутся и вузы первой величины, которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии.

Создав возможность получения современного образования на территории России, мы не только получим новые возможности для бизнеса, но и позволим гражданам России, которые закончат эти ВУЗы быть конкурентными с их сверстниками из западных стран.

ЧТО ЖЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВО?

1. открытие новых вузов и их филиалов в регионах, ощущающих нехватку инвестиций, а также решение социальных проблем небольших городов путем трансформирования их в «студенческие города»;

2. переформатирование и увеличение конкурентоспособности действующих образовательных учреждений с учетом прихода ведущих образовательных учреждений со всего мира;

3. приток дополнительного квалифицированного академического персонала и создание новых рабочих мест из местных кадров;

4. существенный приток иностранных студентов;

5. возможность для российских студентов обучаться в новых вузах, в том числе в филиалах топ вузов, не покидая Россию;

6. дополнительный приток туристов;

7. предоставление возможностей компаниям, осуществляющим бизнес в России, в выборе самых талантливых выпускников новых вузов;

8. дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность из-за притока иностранных студентов.

А еще иностранные студенты, получившие образование в России, вернувшись на родину, наверняка сохранят хорошее отношение к россиянам и лояльность к России. Также, возможно, в будущем такие студенты решат заняться бизнесом прямо или косвенно связанным с Россией.

ОБ АВТОРЕ

Кто же такой, этот Дмитрий Давыдов, который настойчиво предлагает пути улучшения экономики и престижа России? Он никогда и никак не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, автор даже не является гражданином России и не проживает на ее территории. Попытка Давыдова внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране – дань предкам, ведь Россия – его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут вовремя услышаны государством и воплощены.

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