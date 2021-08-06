Шойгу ответил Зеленскому за Крым одесским анекдотом

Глава военного ведомства ответил на вопрос журналистов о реакции на заявления украинского президента Владимира Зеленского о Крыме Фото: Министерство обороны РФ

- Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет, - рассмешил красноярских журналистов министр обороны России Сергей Шойгу.

И уже серьезно добавил: "Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским".

Так глава военного ведомства ответил на вопрос журналистов о реакции на заявления украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Вчера Зеленский заявил в украинских СМИ, что "Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма", а еще посоветовал русским уезжать с Донбасса в Россию.

Позиция Зеленского вызвала недоумение у жителей Донбасса и крымчан. Напомним, что еще весной депутаты Крыма обратились в Следственный комитет России материалы по ущербу от водной, энергетической и транспортной блокады полуострова Украиной. В Крыму Зеленского считают энергетическим террористом, подстрекателем крымофобом, а на Донбассе - серийным убийцей.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.

В ответ Украина назвала Крым "оккупированным", из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.