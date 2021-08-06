Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о новом питомце

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие известные творческие личности держат домашних животных. Есть кошатники, есть собачники, а кто-то предпочитает экзотические виды. "Комсомольская правда" узнала, что ожидается пополнение «в коллективе» домашних любимцев у популярного писателя-фантаста Сергей Лукьяненко. Автор "Дозоров", "Генома" и "Черновика" рассказал KP.ru, что происходит в его "зверинце".

- Сергей Васильевич, вы больше за кого — за собак или за кошек?

- Я за собак. Я собачник со стажем. Хотя кошек люблю. Но жестокая судьба наградила меня аллергией на кошек.

- При том у вас есть рассказ «Купи кота».

- Да, много лет назад написал для сборника "Человек человеку кот". И кошек я когда то держал. Но теперь... Если, наконец, вакцину изобретут от аллергии на кошек... Обещают давно, пишут, что такая штука разрабатывается, сделают - и я буду счастлив. И кошку вновь заведу.

- Уйдя от кошек, к каким собакам пришли?

- Сейчас у меня йоркширский терьер. Это любимая порода. Когда говорят, что по размеру это — та же кошка, ну... разве что только по размеру. Прежде было две собаки. Вот и сейчас собираемся вторую заводить — либо йорка, либо бивер-йорк. Это собака той же породы, но другой раскраски.

- У членов семьи разное отношение к животному миру или у всех одинаковая симпатия?

- Это любимая собака всех членов семьи, включая жену и детей. Скорее, даже, есть негласное соревнование, кого она больше любит. Вообще, если бы кто-то в семье был резко против собаки, наверное, было бы тяжело ее заводить. Но слава богу, животных в семье любят все.

- И йорк не одинок?

- У нас живут и попугайчики, и огромный аквариум с рыбками есть.

- Обязанности в семье распределены — кто отвечает за рыбок, кто за попугайчиков, кто за йорка?

- В идеале хорошо бы, чтоб складывалось именно так. Но пока выходит так, что маме приходится больше всего за живностью ухаживать. Ну разве что кроме рыбок.

- Да, а как зовут собаку?

- У собаки просто фантастическое имя — Матрица, ну так по паспорту. Но поскольку это такая суровая кличка, то она сократилась до Трикси. Да, это уже иной персонаж, другого мира, иного автора...

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