Взаимосвязанность Центральной и Южной Азии: конференция в Ташкенте оценила вызовы и возможности межрегионального сотрудничества

В этом контексте для них особое значение приобретает транспортно-логистический прорыв к портам и новым рынкам, взаимовыгодные экономические и торговые отношения с государствами Южной Азии. Речь идет не только о дальнейшем развитии двусторонних отношений с расположенными здесь государствами, но об амбициозном проекте использования и наращивания возможностей, порождаемых взаимосвязанностью двух регионов. Такая взаимосвязь могла бы существенно облегчить задачу свободного движения товаров и услуг, привлечение капиталов. Именно об этом шла речь на Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоялась по инициативе руководства Республики Узбекистан 15-16 июля 2021 г. в Ташкенте.

Само название конференции говорит о многом. В нем отразилась заинтересованность государств в сопряжении Центральной и Южной Азии, которое открывает перед участвующим в прокладке новых путей странами перспективы подъема национальных экономик и решения социальных проблем.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении обозначил главные задачи проекта. В их числе "формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций....Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности наших регионов призвана стать железная дорога Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, проект строительства которой уже получил широкую поддержку, в том числе со стороны ведущих международных финансовых институтов...

В целом запуск данной трансграничной железной дороги создаст мощную платформу для достижения инклюзивного экономического развития стран Центральной и Южной Азии. Она станет своего рода современной версией древнего северного торгового пути, известного как Уттарапатха, соединявшего Индо-Гангскую равнину с южными территориями Евразийского континента через исторические города Таксила, Гандхара и Термез".

В случае осуществления строительства транзитного маршрута через Афганистан железная дорога откроет новый и более короткий маршрут на мировые рынки, и партнеры из Центральной Азии, в частности, активно работают с компанией Российские железные дороги в плане развития международных перевозок.

Надо отметить, что вопрос о взаимосвязанности двух регионов возник не случайно. Строительство национальных государств в Центральной Азии сопровождалось активным поиском идентичности, предполагая обращение к истории, к культурным корням для ответа на современные вопросы самоидентификации и поиска философских и практических смыслов в новом суверенном развитии. Эти поиски не могли не привести к осознанию особой цивилизационной роли двух регионов и их общей судьбы, несмотря на имеющиеся различия.

В экспертном сообществе уже достаточно давно рассматривалась концепция разворота Центральной Азии в восточном направлении. Так, известный российский ученый-международник А.Д. Богатуров писал, что "пакистано-афгано-таджико-узбекская «связка» оказывается своего рода геополитическим стержнем («шарниром»), вокруг которого вращаются практически все главные сюжеты, так или иначе связанные с региональными конфликтами и любыми иными аспектами политики и безопасности государств этой части мира.

Отношения между Пакистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном фактически определяет проблемное «ядро» поля исследований этой региональной части глобальной международной безопасности".

В настоящее время значимость этой региональной части в системе международной безопасности резко возросла, высветив неразделимость безопасности и показав возрастающую зависимость от нее любых планов социально-экономического развития. Военно-политическая ситуация в Афганистане, которая резко обострилась после вывода американских войск, акцентирует приоритет политического урегулирования в этой стране или, как минимум, существенного снижения военной напряженности.

В сложившейся ситуации возникает вопрос о том, сможет ли концепция взаимосвязанности "работать" по линии поиска политических развязок, или она имеет большее отношение к развитию комплекса экономических связей?

На первый план вышел вопрос обострившихся угроз, порождаемых перешедшим в очередную кризисную стадию афганским конфликтом. Фактически он становится тестом потенциала взаимосвязанности.

Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан договорились о четырехсторонней площадке для консультаций, целью которой станет поддержка афганского мирного процесса, сообщил представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Процессы переговоров и поиска политических решений идут достаточно активно. Использует свои возможности и контакты Россия. В урегулировании ситуации заинтересованы Китай, Индия, страны Запада.

Стабилизация ситуации в Афганистане, несомненно будет способствовать снижению угроз безопасности двух регионов, что можно достичь через их взаимосвязанность и последовательное решение проблем в социально-экономической плоскости.

И хотя представления о варианте окончательного урегулирования у представителей внешних сил могут отличаться друг от друга, тем не менее осознание опасности, которая исходит из погружающегося в новый виток гражданского противостояния Афганистана, может стать побуждающим к совместным действиям фактором. В этом случае проблема Афганистана может открыть возможности для взаимодействия не только для государств Центральной и Южной Азии, но и для других членов мирового сообщества, испытывающего серьезное напряжение в результате конфликтов, дефицита взаимопонимания и доверия.