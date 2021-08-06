Little Big выпустили клип с победительницей «Евровидения-2018»: Там все женщины с усами, а Ильич — без

Коллектив решил выпустить летний клип

Что и говорить, в последнее время — особенно после «Евровидения» и новых подробностей про отношения Ильи Прусикина и Софьи Таюрской — интерес к группе Little Big, конечно, подзатух.

Поэтому коллектив решил выпустить летний клип (ну, и рекламу тоже надо продавать — куда без нее в клипах Little Big). Видеоролик Moustache («Усы») вышел в Youtube, но в тренды не попал: за три часа его посмотрели чуть более 300 тысяч человек. Раньше динамика просмотров была помощнее. Впрочем, время еще есть. Первый миллион может нащелкать уже сегодня.

Все девушки в этом видео имеют растительность разного фасона и цвета под носом

Идея клипа в том, чтобы показать, как прекрасно выглядели бы женщины, если б носили усы. Все девушки в этом видео имеют растительность разного фасона и цвета под носом. Кстати, лидеру Little Big Ильичу пару месяцев назад, наоборот, пришлось расстаться со своими усами — возможно, тогда клип и придумался.

Конкурс усатой королевы красоты в клипе выигрывает Екатерина Варнава — ей достались усы Николая II. Вместе с Таюрской и Прусикиным про усы поет и Нетта Барзилай — колоритная толстушка из Израиля, выигравшая «Евровидение» в 2018 году. Согласно сюжету, Софья и Нетта сбривают и забирают усы у королевы красоты. И носят их сами. Тогда как Варнава бежит от общества униженной и осмеянной.

Музыкальная провокация наверняка понравится даже самым ярым феминисткам

Но на защиту девушки встает пляжный спасатель Илья — он находит бритву, которой побрили Екатерину, и разоблачает преступниц, которым после поклейки новых роскошных усов достались и конкурсы красоты, и обложки журналов, и даже «Оскар» на фестивале усатого кино. Прусикин устремляется в погоню за Таюрской и Барзилай по побережью Финского залива.

Идея клипа в том, чтобы показать, как прекрасно выглядели бы женщины, если б носили усы

В итоге все это оказывается страшным сном. После которого Прусикин обнаруживает себя без усов на кровати с Неттой и Софьей.