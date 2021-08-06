Правительство выделит больше 80 млрд рублей на поддержку образования и здравоохранения

Михаил Мишустин на заседании правительства 6 августа. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России начинается масштабный проект по строительству сети университетских кампусов мирового уровня. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 6 августа.

- В ближайшие четыре года направим на это порядка 36 млрд рублей из федерального бюджета. Работать будем совместно с регионами и бизнесом, - пояснил глава правительства.

За право иметь у себя суперсовременный кампус придется побороться. Вузы и регионы должны подготовить проекты и подать заявки в правительство.

- Во время рабочих поездок мы видели проекты Новосибирского государственного университета, а также межвузовского кампуса мирового уровня в Томске. На сегодняшний день подано уже около 30 заявок. В ближайшее время приступим к реализации первых трех проектов, - рассказал Мишустин. - Всего за десять лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек. Это будут не просто привычные студенческие городки и общежития при крупных университетах, а современные многофункциональные пространства со всем необходимым для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и ученых. Талантливые ребята смогут там вести исследования и совершать открытия.

Также на заседании правительства обсудили вопросы поддержки здравоохранения. Премьер сообщил, что на социальные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, правительство направит свыше 46 млрд рублей. Увеличатся и другие социальные выплаты.

- Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью - лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен. Поэтому сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1,7 млрд рублей, - сообщил Мишустин.