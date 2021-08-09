Вклад или страховка? Разбираемся, что дает страхование жизни

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Вот уже второй год мир живет в условиях пандемии. Еще в первую волну многие остались без работы, доходы населения резко сократились. По статистике, только 15% россиян на сегодняшний день имеют сбережения. Остальные рассчитывают на помощь государства и «русский авось»: не останешься без работы/не придется тратиться на лечение. К тому же человек редко задумывается, что рискует жизнью десятки раз за день: садясь за руль, переходя дорогу, отдыхая на природе или просто выходя на улицу, где любой прохожий может быть носителем опасного вируса. К этим рискам можно добавить возможность остаться без работы, что особенно актуально в условиях пандемии – так, по состоянию на октябрь 2020 года число безработных россиян увеличилось на 1,3 млн. человек .

Государством покрываются почти все базовые потребности граждан, но для более комфортного уровня жизни нужен совсем иной сервис, который бы включал в себя качественную медицину, финансовую поддержку при потере трудоспособности, пенсионные выплаты, позволяющие после завершения трудовой деятельности сохранить привычный достаток.

Опыт европейских государств (Дания, Швейцария, Австрия), которым удалось сформировать лучшие системы социального и пенсионного обеспечения, показывает, что добиться баланса в данном вопросе можно только при участии государства, страховых компаний и самих граждан.

Что такое НСЖ?

По данным Росстата, по итогам 2020 г. доходы россиян сократились на 3,5% - теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. Средние ставки по депозитам в 2021 году едва ли превышают 5%, зато инфляция обновила пятилетний рекорд и подобралась к отметке в 6,5%. По мнению экспертов, в текущей экономической ситуации накопительное страхование жизни может стать одним из эффективных инструментов, обеспечивающих защиту от рисков, связанных, например, с потерей трудоспособности, травмами, онкологией и другими критическими заболеваниями, при этом позволяющим сформировать сбережения на условиях, близких к депозитам в банке.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) – финансовый продукт, представляющий собой своеобразный накопительный счет, на котором клиент хранит деньги, получая при этом защиту от множества рисков. Заключается договор на срок от 5 до 30 лет, по истечении этого времени клиент получает накопленную сумму, даже если в период действия договора произошел страховой случай.

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Как это работает: каждый взнос клиента делится на несколько неравных частей. Рисковая часть (невозвратная) — это плата за страховую защиту от перечисленных в договоре рисков. По сути, страхование жизни. Накопительная часть (возвратная) – основная часть взноса, которая приносит застрахованному дивиденды.

НСЖ подходит тем, кто хочет, во-первых, застраховать себя и родных от жизненных неожиданностей – потери дохода, внезапных критических заболеваний, несчастных случаев, а во – вторых, готов формировать «финансовую подушку» безопасности, рассчитывая на доходность сбережений, сопоставимую с доходностью по вкладам.

«НСЖ обладает, по сравнению с классическим банковским депозитом рядом существенных преимуществ – например, позволяет страхователю при помощи небольших взносов сразу получить защиту жизни и здоровья на весь срок действия договора, при этом в комфортном для себя режиме сформировать дополнительный объём сбережений, при необходимости передать накопленные средства по наследству, наконец, получить налоговый вычет. НСЖ – достаточно гибкий и простой в понимании финансовый инструмент, в первую очередь дающий человеку уверенность в том, что он защищен от жизненных неожиданностей, способных подорвать финансовое благосостояние семьи и близких. Доходность по НСЖ при этом сопоставима с доходностью по банковским вкладам, а для приобретения полиса не нужно обладать обширными познаниями в области инвестиций», - отмечает Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Ключевой функцией полиса страхования жизни является защита от непрогнозируемых рисков. Диагностирование критического заболевания всегда является для человека неожиданностью, а поиск средств на лечение в стрессовой ситуации становится дополнительной нагрузкой на пациента, именно поэтому люди, столкнувшиеся с подобной ситуацией, советуют заранее себя обезопасить. Так, в прошлом году известная российская журналистка Наталья Синдеева поделилась с общественностью своей историей борьбы с онкологией. Наталья рассказала в одном из своих интервью, что за два года до болезни страховой агент буквально заставил ее застраховаться, что позволило журналистке компенсировать расходы на лечение за счет страховой компании .

Примерами ситуаций, в которых может пригодиться страхование жизни, поделились с редакцией «КП» и наши читатели.

Семен Игоревич владел небольшим, но стабильно приносящим доход бизнесом. Его жизнь была давно распланирована на десятилетие вперед: дом полная чаша, дети выросли и радовали отца своими успехами, а финансовая стабильность позволяла рассчитывать на безбедную старость.

Чуть больше года назад мужчину в банке убедили оформить полис накопительного страхования жизни. После долгих сомнений он все же решился, тем более ставки по вкладам на тот момент едва перекрывали растущую инфляцию. НСЖ казалось реальным способом сохранить и преумножить сбережения, да и защита от рисков, связанных со здоровьем, была нелишней.

Беда пришла неожиданно - мужчина серьезно пострадал в автомобильной аварии и остался без любимой работы и дохода на долгие месяцы восстановительной терапии.

-Когда оказался в больнице, сначала даже не подумал, что мне положены какие-то выплаты от страховой. Я регулярно закидывал деньги на счет, чтобы накопить нужную сумму через несколько лет, поставил перед собой серьезную цель достроить наконец загородный дом, - делится мужчина.

Про полис НСЖ напомнила жена, позвонили в страховую, сообщили о проблеме и в итоге получили крупную компенсацию - более 200 тысяч. Деньги оказались очень кстати в сложный жизненный период и почти полностью ушли на дорогостоящие медикаменты и восстановительные процедуры.

- Сейчас иду на поправку, скоро вернусь к привычной жизни и продолжу двигаться к намеченной финансовой цели, - признался бизнесмен.

Россияне оценили преимущества накопительного страхования

Страхование жизни становится все более востребованным среди россиян. Причем по итогам 2020 года, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), драйвером роста рынка стало накопительное страхование (НСЖ), его доля в общем объеме сборов выросла до 30% (136,1 млрд руб) .

Эксперты объясняют растущую популярность накопительного страхования жизни тем, что россияне стали более ответственно подходить к вопросу финансового планирования – задумываются о самостоятельных накоплениях на пенсию, формировании финансовой подушки безопасности на «черный день», в том числе на случай оплаты дорогостоящего лечения (например, при онкологии) или при потере трудоспособности.

Как это работает: клиент заключает договор, который подразумевает регулярные взносы (ежегодно или ежеквартально, в зависимости от условий программы), при этом страховая компания гарантирует выплаты клиенту по широкому перечню рисков. Причем сумма выплат всегда в разы превышает страховую премию. Например, при ежеквартальных взносах в размере 6-7 тысяч рублей (это всего около 2 тысяч в месяц) на момент окончания действия договора страхователь сможет накопить до 650 тысяч рублей при помощи полиса долгосрочного накопительного страхования жизни , а также получить финансовую защиту на случай возникновения проблем со здоровьем.

«Рост рынка страхования жизни обусловлен несколькими ключевыми факторами. Пандемия оказала существенное влияние на отношение россиян к собственному здоровью, стимулировала переход потребителей к сберегательной модели поведения. К тому же мы наблюдаем устойчивый рост уровня финансовой грамотности населения, россияне стали лучше разбираться в финансовых продуктах, все это способствует увеличению спроса на страхование жизни. А дополнительным стимулом роста данного сегмента может стать создание системы гарантирования на рынке страхования жизни по аналогии со страхованием средств на банковских депозитах Агентством по страхованию вкладов (АСВ) инициированное регулятором», - добавил Виктор Дубровин.

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Наша читательница из Подмосковья Ирина Павлова - многодетная мама. В семье подрастает трое детей. Младшие Наташа и Саша еще ходят в садик, а старший - Егорка собирается в этом году во второй класс.

Об образовании наследников родители задумались заранее. На семейном совете посчитали, что в среднем на обучение детей потребуется около миллиона рублей - эта сумма позволит перекрыть основные траты, если не удастся поступить на бюджетное отделение.

- Накопить столько дома невозможно, постоянно возникают соблазны что-то купить. Поэтому решили оформить полис накопительного страхования жизни. Посчитали, что у нас есть 10 лет, чтобы собрать нужную сумму, - делится Ирина. - Главным аргументом мужа в пользу покупки страхового полиса, а не оформления долгосрочного банковского вклада стала защита детей от травм и несчастных случаев. На бесплатную медицину мы не надеемся, в случае чего придется тратить на лечение детей сбережения, тогда на учебу уже не накопить. А полис покрывает оплату лечения за счет страховой компании

Ежеквартальный взнос получился чуть менее 21 тысячи рублей, т.е. в районе 7 тысяч в месяц. Для семьи эта сумма оказалась некритичной.

На пенсию «как в Европе» надо копить самим

Опросы показывают, что число россиян, рассчитывающих на то, что в старости для комфортной жизни им будет достаточно государственной пенсии, постепенно снижается. Если в 2018 году их доля составляла 56%, то в 2020 году этот показатель сократился до 43%. Рассчитывают только на свои силы 14% россиян. Для формирования достойной пенсии в будущем существуют различные финансовые инструменты – один из них пенсионное страхование (один из видов долгосрочного накопительного страхования жизни).

Этот продукт позволяет сформировать дополнительные пенсионные накопления. На 1 января 2021 года, по данным Минтруда, средняя пенсия в РФ составляет 15 744 руб. (данные могут быть ниже, в зависимости от региона). Средняя зарплата по стране, по подсчетам Росстата, на апрель 2021 г. - 56 614 руб. То есть доход работающего россиянина при выходе на пенсию упадет более чем в три раза.

Как это работает: схема похожа на пополняемый вклад. При выходе на пенсию платить человеку будет не только государство, но и страховая компания. В большинстве случаев человек сам может определить комфортную сумму взносов, срок и частоту получения выплат. А если страхователь не дожил до получения выплат - сбережения получат его наследники.

«Страхование жизни имеет важную социальную роль. За рубежом – в США и многих европейских странах - страховщики жизни и частные пенсионные фонды являются полноправными участниками системы пенсионного обеспечения. В нашей стране пока не сформирована культура самостоятельных накоплений на пенсию в дополнение к выплатам от государства. Сегмент пенсионного страхования растет не так быстро, как классическое НСЖ, в том числе из-за слабого уровня информированности о преимуществах продукта. Например, программы пенсионного страхования позволяют не просто сформировать накопления, но и начать получать их независимо от стажа работы и возраста. Выплаты при этом могут осуществляться единоразово или регулярными платежами по аналогии с госпенсией», - отмечает Виктор Дубровин.

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Ольга из Москвы работает в должности бухгалтера. Для человека, работающего с цифрами, ей давно стало понятно, что перспективы при выходе на пенсию у нее не самые приятные - прожиточный минимум пенсионера в 2021 году 10 022 рубля. Пенсия, назначенная ей государством, должна составить чуть больше - 15 350 рублей.

На эти средства вряд ли побалуешь внуков или позволишь себе отправиться раз в год на курорт. Хватит на самый минимум: «коммуналку», лекарства, продукты и отложится тысячу рублей на «черный день».

Ольга все это просчитала и решила сама заранее позаботиться о пенсии - заключила договор пенсионного страхования.

К моменту завершения трудовой деятельности у нее должна накопиться сумма в размере около 500 тысяч рублей.

Получить эти деньги Ольга может за семь лет - по 6 тысяч рублей в месяц, либо единоразово.

- Я предпочла первый вариант, так моя пенсия вырастет на 40%, и я смогу даже откладывать деньги на отдых раз в год или другие траты, - поделилась с сайтом kp.ru Ольга.

Главные ценности

В ЦБ прогнозируют, что в 2021 году интерес россиян к продуктам страхования жизни продолжит расти. Пенсионное страхование, по данным регулятора, тоже показывает уверенный рост, хотя и занимает пока еще очень скромную долю в общем объеме сборов по страхованию жизни.

«Различные опросы и исследования говорят о том, что все больше россиян стали сегодня более тщательно планировать семейный бюджет , причем целью накоплений чаще всего является формирование «подушки безопасности» на «черный день» , а главной ценностью для потребителя, по данным ВЦИОМ, стало именно собственное здоровье и здоровье близких . Таким образом, страхование жизни становится для россиян оптимальным финансовым инструментом, позволяющим получить финансовую защиту по широкому перечню рисков, а также сохранить и преумножить собственные сбережения. На фоне растущего интереса россиян к страхованию жизни увеличивается и объем выплат, который страховщики направляют клиентам. Так, в прошлом году игроки отрасли выплатили застрахованным 211 млрд рублей по всем видам страхования жизни – классическому НСЖ, кредитному страхованию и пр., это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. По итогам первого квартала текущего года выплаты уже превысили 72 млрд. рублей, увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).