Новый мост в Череповце откроют в августе 2022 года

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

«Это историческое событие для Череповца, Вологодской области и всего Северо-Запада. Архангельский мост – часть инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального федеральных округов, он соединит между собой несколько регионов. Уже в декабре этого года мы сможем перейти по нему с одного берега на другой, а к августу следующего года здесь появятся асфальт, разметка, освещение», - сказал губернатор Олег Кувшинников на совещании с мостостроителями.

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

Это будет второй вантовый мост в городе, первый, тоже вантовый, был сдан ровно 40 лет назад и нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, губернатор назвал новый мост и самым протяженным на Северо-Западе - более 1131 метра, а с подъездными путями 3,5 километра. Это еще и самый дорогой дорожный объект, возводимый в Вологодской области – его стоимость составляет почти 17 миллиардов рублей.

От второго моста ожидают существенное улучшение городской транспортной логистики, он же позволит транзитному транспорту миновать центральные улицы и станет ключевым звеном в создании малого и большого транспортных колец, связывающих все районы города.

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

«За счет этого однозначно улучшится перемещение горожан, оно будет намного быстрее и удобнее – из района в район можно будет попадать за 15-20 минут, а не за 40 и больше, как сейчас», –уверен мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, введение моста в эксплуатацию даст старт развитию Зашекснинского района Череповца. Городские власти планируют построить там восемь новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами, спортивными площадками.

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

«У череповчан есть запрос на индивидуальное жилищное строительство, и этот проект мы тоже намерены реализовать – уже намечен земельный участок на 150 жилых домов», - рассказал Германов.

Строительство моста началось в 2017 году, срок сдачи назначили на вчерашнем совещании – 14 августа 2022 года. Первоначально планировалось сдать мост в 2025 году, однако позже срок значительно сократили, увязав его со сроками капитального ремонта городских магистралей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».