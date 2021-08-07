Быстро вскипаем и перегораем: психолог рассказал, как изменились отношения на работе в пандемию

Психическое благополучие на рабочем месте – это один из основных факторов для того, чтобы человек мог чувствовать себя счастливым. Фото: Shutterstock

Пандемия коронавируса с нами уже второй год. Изменения для рынка труда за это небольшое время произошли колоссальные. Локдауны с внезапным переводом на удаленку и гибелью бизнесов, которые не могли перестроиться - всем нам пришлось быстро перестраиваться на новые рельсы. И это не могло не сказаться на нашем психическом состоянии.

Кандидат психологических наук, преподаватель факультета психологии НИУ ВШЭ и МГУ имени М.В.Ломоносова, специалист по кадрам и трудоустройству Евгений Башкин совместно с рядом ученых еще в 2020-м году провели исследование о том, каковы сейчас настроения работающих россиян.

Выяснилось, что большинство из нас во многом связывает собственное психологическое благополучие с работой и профессиональной самореализацией. 86% случаев выгорания на работе – это результат перегрузки и неадекватного взаимодействия с руководителем. Но только 40% компаний включают well-being (благополучие сотрудников) в общую стратегию развития компании. Эксперт рассказал «Комсомолке» о том, какие навыки сейчас наиболее важны на рынке труда, как пандемия повлияла на взаимодействие с коллегами, и как найти для себя подходящее дело.

ПРОФЕССИОНАЛОВ НЕ ХВАТАЕТ

- Мы все чаще видим и в жизни, и в работе особые психические состояния, для которых характерен дефицит эмоционального контакта в общении, недостаток эмпатии (способности понимать чувства другого человека - прим. Ред.) в коммуникации, - говорит Евгений Башкин. - Все это предъявляет требования к особой настройке внутреннего мира человека, регулированию его психологического состояния.

Факт в том, что психическое благополучие на рабочем месте – это один из основных факторов для того, чтобы человек мог чувствовать себя счастливым.

- Для нас, как исследователей внутреннего мира человека и внутреннего устройства компаний, очевидно, что психическое развитие сотрудников должно стать частью бизнес-плана учреждений и предприятий, - считает Евгений Башкин.

В начале пандемии количество конфликтов с начальством увеличилось, как со стороны руководителей, так и со стороны сотрудников, включая грубое обращение и хамство со стороны коллег.

- Задачи стали выполняться медленнее, рабочий день растянулся во времени, руководители привыкли, что можно звонить и писать сотрудникам всегда, в любой день недели и в любой час. Рынок труда замер. Мы видим качественно-количественный кризис человеческих ресурсов. Профессиональных, высокоорганизованных людей по-прежнему не хватает, - говорит эксперт.

В начале пандемии количество конфликтов с начальством увеличилось, как со стороны руководителей, так и со стороны сотрудников, включая грубое обращение и хамство со стороны коллег. Фото: Shutterstock

СТРЕСС НЕ ИЗ-ЗА ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ОТ ОТНОШЕНИЯ К НИМ

Сама пандемия не изменила содержание того, что мы называем работой. Однако отношение к ней хорошим не назовешь. Когда речь заходит о профессиональной деятельности, люди в массе перестают доверять собственным чувствам, они не доверяют своим ощущениям, а следуют стереотипу, что работа должна быть неприятна, что нужно быстрее от нее избавиться.

- Главный секрет благополучия в том, что если само содержание работы не противоречит твоим собственным ценностям, а рабочие цели встраиваются в твою систему деятельности, - это залог того, что ты будешь счастлив. Плюс - правильно поставленные цели и понятная и регулярная обратная связь от коллег на всех уровнях взаимодействия. Если этого нет, то надо разбираться с психологом, почему вы для себя выбираете неподходящий вариант. Стресс и апатия вызываются не физическим или психическим истощением, а отношением к работе, - уверен Евгений Башкин.