Больше, дороже, вкуснее!

Состав и качество продуктов - одно из главных беспокойств человека Фото: Shutterstock

Ещё в V веке до новой эры Гипократ сказал: «ты - это то, что ты ешь». И с тех пор состав и качество продуктов - одно из главных беспокойств человека. Последние полсотни лет пугают мифами о том, что нас зачастую кормят химией и ГМО.

А виной тому якобы продовольственные корпорации. Холдинги убили мелкого частника, - сообщают «эксперты-экономисты» и конспирологи, а ведь именно он производил То Самое Мясо - с Тем Самым Вкусом. Новым поколениям уже не узнать какой он - настоящий стейк. Но откуда «миллионы простых россиян» знают, что такое «настоящее» мясо? У нас ведь до XXI века оно всегда было в дефиците.

Чем крупнее холдинг, тем ниже цена

В стране есть несколько компаний, работающих по схеме «от поля до прилавка». Они не только производят всю продукцию, но и кормят своих животных кормами со своих комбикормовых заводов, а корма эти делают из своего сырья. Контроль за качеством - на каждом участке, плюс - государственный. Злой микроб не проскользнет. Нет, они не монополисты - конкуренция у холдингов предельно жесткая.

Многие наши сограждане уже опасаются покупать еду с рук - мало ли что продавец в нее напихал. Но есть вера в абстрактного фермера. На полях его - корма без пестицидов, в коровниках его чисто и играет Чайковский, а готовый продукт его - с нотками амброзии. Такие фермеры есть. И каждый из них способен накормить свою семью и несколько десятков постоянных покупателей. Эти несколько десятков готовы платить за эксклюзивный продукт в десять раз больше, чем в сетевом магазине. А вы готовы?

Современный дачник, закупив на рынке неизвестного происхождения семена, подкармливает его удобрениями с неизвестным составом и поливает химически сомнительной водой. А потом гордится своим уникальным «зеленым» продуктом. Вы даёте гарантию того, что у фермера, продавшего вам курочку и шейку свиньи все не так?

На другом полюсе вертикальный холдинг. Например, крупнейшему производителю мяса в стране - Группе «Черкизово» - принадлежит 300 тысяч га сельскохозяйственных земель в Черноземье, где выращивается пшеница, соя, рапс, подсолнечник, кукуруза и другие культуры, из которых делаются корма. Таким образом, компания не только может контролировать качество продукции на всех этапах производства, но и обеспечивать более низкую себестоимость, что снижает конечную цену продукта.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН:

- Сегодня в России вертикальная интеграция - единственная эффективная модель, которая может помочь в короткие сроки построить объекты и увеличивать объёмы производства. У нас к началу 2000 года сельское хозяйство было разрушено. Отдельных талантливых квалифицированных фермеров с существенными финансовыми ресурсами, которые могли бы выполнять специализированные работы, почти не было. Да и просто специалистов не хватало. Приходилось всё на себя брать.

Вот и брали на себя всё - откорм, содержание по нормативам, производство современных кормов, утилизацию навоза, организацию убоя, перевозку, содержание продукта в торговых сетях...

Итоги нас пока не подвели

Сегодня несколько крупных корпораций кормят мясом примерно 85% отечественных потребителей. У них всё свое - от полей до научных лабораторий и виды продукции - от сырых тушек до деликатесов. Именно у них новейшие технологии и лучшие специалисты - нанятые или обученные в своем коллективе. Да и внимание контролирующих качество органов к «крупняку» особое - куда проще и надежнее проверять массового производителя, чем кустарей. Словом, есть кому волноваться за наше здоровье. И есть кому ответить за его порчу.

И главное - цены. Рынок мясом, в принципе, насыщен. В первую очередь - свининой, индейкой и курятиной. Расширение производства теперь возможно по трем путям - улучшение качества, увеличение ассортимента и экспорт. Цены на эти продукты - стабильны и не особенно высоки. Кто за подорожание?

Более того - именно мясные гиганты в 2014 году доказали свою способность быстро и надежно реагировать на резкое ухудшение ситуации на рынке. Тогда, если помните, страна попала под санкции. Но даже тогда цены на основные мясные продукты - кур, индейку, свинину - остались стабильными. Значит, по крайней мере на этом направлении с продуктовой безопасностью всё в порядке.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий ЛОСЕВ:

- Среди основных преимуществ вертикально интегрированных компаний, то что они могут контролировать процесс и качество своей продукции на всех этапах ее производства. В 2014 году, когда были приняты санкции и контрсанкции, с российского рынка исчезло огромное количество продуктов среднего и вышесреднего качества. Отечественные компании не смогли сразу заместить их из-за отсутствия качественного сырья в нужном объеме. В тот период сильно вырос потребительский спрос, и мы особенно остро почувствовали нехватку сырья - его поставщики не справлялись с объемами. Эта ситуация стала для нас сигналом к тому, что необходимо иметь свое молокоперерабатывающее производство, чтобы производить хотя часть сырого молока.

Лайфхаки юноши питают

Как узнать о товаре по этикетке

* Для начала надо внимательно присмотреться к этикетке и узнать название производителя. Их сегодня много, но далеко не все сами занимаются выращиванием животных и могут контролировать весь процесс. Одним из «умеющих всё» является, например, Группа «Черкизово» с брендами «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-Пава». Вся ее продукция производится только из мяса, выращенного на собственных птицефабриках и свинофермах компании.

* Далее смотрим на срок годности товара.

* На этикетках указываются результаты экспертизы продукта - в этом случае на этикетке должен стоять знак «ЕАС». Он подтверждает соответствие товара требованиям Техрегламента.

* Важно различать мясные и мясосодержащие продукты. В мясных продуктах более 60% мяса. В мясосодержащих - от 5 до 60%. Определить количество мяса можно по указанным на этикетке буквам:

А - доля мяса от 80% объема (либо начинки);

Б - доля мяса — от 60 до 80%;

В - от 40 до 60% мышечной ткани. В основном это полуфабрикаты;

Г - от 20 до 40%;

Д - менее 20%.

* Состав на этикетке начинается с превалирующего компонента. Например, если на этикетке колбасы первой значится говядина, значит, ее больше, чем всего остального. Последний пункт - «комплексные и пищевые добавки» - он должен быть расшифрован.

Сможет ли мелкий фермер удовлетворить все имеющиеся сегодня требования по ГОСТам, техусловиям, регламентам и сотням других документов? Редко.

Малые и средние фермеры достойны уважения. Они бьются с хорошо отлаженными промышленными гигантами, чтобы время от времени радовать нас пищевым разнообразием. Но полноценно обеспечить рынок и непрерывность поставок могут только крупные компании.