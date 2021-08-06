В Ленинградской области открылся лечебный центр верховой езды для детей, который поддержал Владимир Путин

В Ленинградской области открылся семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды «СеРДЦе». Фото: пресс-служба Ленинградской области.

В Ленинградской области на базе конного клуба «Новополье» открылся семейный реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды «СеРДЦе». Это первый и пока единственный центр в регионе, где детей с ограниченными возможностями лечат иппотерапией – то есть с помощью лошадей. О его строительстве вся страна узнала в марте этого года, когда директор по развитию комплекса Анна Лаппе в формате видеоконференции показала будущий центр президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал проект, назвав его благородным делом.

Старт работе центра 6 августа дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми и решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию, - рассказал губернатор во время церемонии открытия. - И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта.

Старт работе центра 6 августа дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (справа). Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

В 2014 году конно-спортивный клуб «Новополье» начал получать субсидии из областного бюджета на бесплатные занятия для детей-инвалидов. По словам Александра Дрозденко, комитет по соцзащите ежегодно перечисляет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 млн рублей. Каждый год на базе клуба по различным программам бесплатно занимаются более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальный проект оказался настолько популярным среди юных наездников и их родителей, что в 2017 году клуб начал строительство большого семейного реабилитационно-досугового центра. Однако с его финансированием возникли проблемы. Достроить центр удалось благодаря поддержке Владимира Путина и администрации Ленинградской области. В начале 2021 года клуб «Новополье» получил президентский грант на реализацию проекта «Круг доверия. Расширяем границы», направленного на комплексную реабилитацию и социальную адаптацию семей, имеющих детей-инвалидов. Размер гранта составил 5,9 млн рублей. А в июне этого года клуб стал обладателем субсидии от Фонда президентских грантов. Кроме того, одним из спонсоров проекта стала строительная компания «ПИК». Девелопер оказал поддержку в рамках соглашения, подписанного с правительством Ленинградской области.

Это первый и пока единственный центр в регионе, где детей с ограниченными возможностями лечат иппотерапией – то есть с помощью верховой езды. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

- Вот так из маленького семейного дела может вырасти реабилитационный центр международного уровня. Сегодня здесь занимаются юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. А ещё меньше года назад у владельцев не было средств на достройку, - написал на своей странице в Инстаграме Александр Дрозденко. - По инициативе президента России ОНФ и Ленинградская область привлекли в проект строительную компанию «ПИК», которая не на словах, а на деле показала, что такое социальная ответственность бизнеса. Иппотерапия - волшебное средство, ведь лошадь лечит не только тело, но и душу.

В начале 2021 года клуб «Новополье» получил президентский грант на реализацию проекта «Круг доверия. Расширяем границы», направленного на комплексную реабилитацию и социальную адаптацию семей, имеющих детей-инвалидов. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

В центре «СеРДЦе» занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдром Дауна, аутизмом, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Почти все реабилитационные занятия для юных спортсменов бесплатные, их финансируют президентские гранты, субсидии из областного бюджета и другие социально-направленные региональные программы. Если раньше, на базе конного клуба, дети занимались только иппотерапией, то теперь, с открытием большого центра, для них станут доступны лечебные процедуры и услуги других специалистов. В новом здании работают кабинет ЛФК, неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог. Есть специальные программы и для взрослых: с родителями проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией. Кроме того, для детей в «Новополье» регулярно проходят творческие вечера, работают музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, устраиваются праздники.

Ежегодно в клубе бесплатно занимаются более 140 детей. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

К открытию центра «СеРДЦе» в регионе приурочили Восьмой областной фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье». Организаторами мероприятия стали Дом народного творчества Ленинградской области и региональный комитет по физической культуре и спорту. Для ребят провели конноспортивные состязания, устроили творческие мастер-классы, анимационную программу и красочное шоу мыльных пузырей.

К открытию центра «СеРДЦе» в регионе приурочили Восьмой областной фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье». Для детей провели конные соревнования. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Кроме того, в центре «СеРДЦе» прошла конференция, посвященная 30-летию иппотерапии в России. На нее приехали представители реабилитационных центров более десяти регионов страны.