Глава Минтранса рассказал, для кого авиабилеты станут дешевле в 2021 году

Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Более 21 млрд рублей в общей сложности в этом году будет выделено из госказны на повышение доступности авиаперелетов. Средства идут на субсидирование тарифов по определенным направлениям, где иначе полеты окажутся не по карману большинству потенциальных пассажиров.

- Это очень большие деньги, мы впервые такие субсидии большие имеем, обычно чуть больше 15 млрд было, - сообщил журналистам на брифинге в Минтрансе глава ведомства Виталий Савельев.

Хватает или не хватает этих денег, чтобы перелеты стали доступными?

- Конечно, всегда будет не хватать, - заявил министр, отвечая на вопрос корреспондента «КП». - Мобильность нашего населения ниже, чем в Европе и Америке в разы. И нам надо наращивать эту мобильность. Сейчас уступаем Европе ну наверно раза в два по мобильности населения. Недавно было — в пять-шесть раз. По внутрироссийским рейсам мы на 15% пассажиропоток увеличили в отношении к 2019 году, что очень важно.

На что конкретно идут субсидии?

По словам Савельева, на это счет действуют два «старых» постановления правительства и два «новых», принятых буквально недавно. По «старым» уже несколько лет выделяются деньги на льготные билеты для ряда категорий жителей Дальнего Востока - пенсионеров, студентов, многодетных матерей и т. п. (10,8 млрд рублей выделено на 2021 год). А также на субсидирование региональных маршрутов (которые выполняются не через Москву — 7,7 млрд рублей в 2021 г.).

Новшество этого года — социально значимые рейсы, которые будет осуществлять на межрегиональных и местных маршрутах между населенными пунктами Дальнего Востока единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» (выделено более 1,5 млрд рублей). По некоторым из этих маршрутов самолеты не летали с советских времен. Еще 1,35 млрд руб.- на льготы по тарифам на семейные поездки (перелеты с детьми) по ряду внутренних туристических направлений, программа должна заработать вот-вот, в августе.