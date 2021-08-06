Глава Минтранса Виталий Савельев: «Люди хотят летать либо очень дешево, либо очень качественно и дорого»

В России появится еще один лоукостер, на сей раз, на базе авиакомпании S7. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лоукостеры — самый быстро растущий сегмент авиаперелетов и в Европе, и в Америке. Поэтому важно было, чтобы в России появилась еще одна низкобюджетная авиакомпания. Так министр транспорта Виталий Савельев прокомментировал журналистам планы по созданию еще одного лоукостера — о них недавно объявила группа S7. В отличие от «Победы», до сих пор единственного российского низкобюджетного авиаперевозчика, новая компания не будет летать из Москвы, а станет развивать региональную сеть маршрутов.

- Средняя ниша, где большинство наших авиакомпаний находится, эта ниша в обозримом будущем — может быть, в пределах десятилетия - может резко сократиться. Потому что люди хотят либо очень дешево летать, либо очень качественно и дорого. Такой тренд мировой, и надо с ним считаться, - заявил министр. - Сейчас группа S7 определяется с маршрутной сетью. Они все хорошо понимают, они считают. Если они осуществят те планы, которые у них есть, то они могут реально получить успех.

Главный вопрос, который возникает, - а ждать ли в России появления каких-то еще лоукостеров? Ведь понятно, что чем больше таких компаний, тем и больше шансов «очень дешево летать». Как следует из слов Савельева, дело упирается в пассажиропоток.

- Низкобюджетный перевозчик играет на потоке. Если поток пассажиров есть, он дает дешевые билеты, - говорит министр. - Но мы как Минтранс будем всячески поддерживать конкуренцию, и будем всячески поддерживать развитие лоукостеров в нашей стране. Это важно.