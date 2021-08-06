Путину назвали виновников 90% лесных пожаров

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ в режиме видеоконференции в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание по борьбе с пожарами и наводнениями. Президента предупредили, что в будущем природа будет создавать нам все больше проблем, поэтому надо действовать радикально. Власти готовятся к массовому переселению людей. Кроме этого, правительство наконец-то нашло виновных в большинстве пожаров – их заставят тушить огонь за свой счет.

- Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место, люди страдают. И прежде всего мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем поговорить на тему о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются, - начал совещание Путин.

Глава МЧС Евгений Зиничев объяснил из-за кого каждый год возникает столько пожаров.

- Нет ответственности у арендаторов лесных участков по предотвращению пожаров. Они обязаны только участвовать в тушении, когда уже все горит. 90% пожаров в Иркутской области в 2019 году произошли в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков. В зоне лесозаготовок, - рассказал министр.

Вот власти и подтвердили старые подозрения, что во всем виноваты лесорубы. Ничего себе, 90% пожаров начались в местах, где пилили лес. А ответственности никакой. Кстати, до 1997 года она была, но ее по какой-то причине при Ельцине убрали.

Министр финансов Антон Силуанов согласился, что надо менять правила игры.

- Больше ответственности необходимо налагать на арендаторов. Раз у них в пользовании лес, то и обязанности должны быть. Плюс ответственность за вред лесному комплексу, чтобы у арендаторов была мотивация не допускать пожары, - заявил главный государственный финансист.

Неожиданно против выступил министр природы Александр Козлов. Он заявил, что если мы повысим ответственность арендаторов, то не сможем их нормально контролировать – лес для проверяющих окажется закрыт. Только если в регионе объявят режим ЧС, тогда заходить можно, а до этого - ни-ни.

Но президента слова Козлова как-то не убедили.

- Это называется юридическая техника - чтобы и у арендаторов была обязанность по тушению, и не было помех для работы региональным и федеральным силам. Это все можно сделать. Я не хочу в ходе совещания делать предложения, но они у меня уже есть в голове. Прямо сейчас. Это мы легко сделаем, - срезал министра Путин.

С пожарами разобрались. С потопами все вышло сложнее – разлив реки на человеческий фактор не спишешь, повышением ответственности не ограничишься. Но и здесь у Зиничева нашелся план.

Министр рассказал, что строительство временных дамб в прошлые годы считалось крайней мерой. А сейчас их возводят каждый раз – они уже вошли в стандартные шаги по борьбе с паводками.

- Предлагаю строить постоянные защитные сооружения в зонах подтоплений. Но это может затянуться, поэтому есть более быстрая мера: на уровне регионов ввести мораторий на использование ежегодно подтопляемых земель. Целесообразно предусмотреть правовой механизм переселения людей из подтопляемых зон с компенсацией. В будущем чрезвычайных ситуаций будет все больше и больше, - предупредил министр МЧС.

Идея совершенно здравая, непонятно только, почему ее раньше не реализовали. Сколько можно из года в год отстраивать затопленные дома на одном и том же месте? Понятно, что местным не хочется переезжать. Но если бы они еще ремонтировались за собственный счет, то можно было бы простить им такую прихоть. А так регулярные ремонты ведутся из бюджета. Вон, в Еврейской автономной области много деревень затопило в 2019 году. Все местные выбрали капремонт, а не переселение. Но потом их же затопило в 2020 году, и есть опасения, что в этом тоже будет большой разлив воды. Пришло время переезжать.