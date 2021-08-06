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Политика6 августа 2021 20:13

Колокольцев начал проверки готовности подчиненных к обеспечению безопасности на выборах

Министр заслушал главу полиции Ростова-на-Дону и встретился с губернатором Ростовской области
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

Министр внутренних дел России Владимира Колокольцев встретился в пятницу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

- В разговоре с ним глава МВД России отметил, что в настоящее время Министерством внутренних дел, в том числе областным Главком, "реализуется комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения единого дня голосования", - сообщает МВД России.

Министр заявил, что ростовской полицией ранее отработаны все "механизмы взаимодействия со всеми заинтересованными органами".

- Личному составу поставлены задачи – оказывать максимальное содействие избирательным комиссиям, оперативно пресекать правонарушения. Все избирательные участки в Ростовской области будут обследованы сотрудниками органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии и МЧС России и уже взяты под круглосуточную охрану, - заявил Колокольцев.

Глава ведомства также провел совещание с руководящим составом ГУ МВД России по Ростовской области. Он заслушал доклады руководителей и дал отдельные поручения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности ростовской полиции.

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