Колокольцев начал проверки готовности подчиненных к обеспечению безопасности на выборах

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

Министр внутренних дел России Владимира Колокольцев встретился в пятницу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

- В разговоре с ним глава МВД России отметил, что в настоящее время Министерством внутренних дел, в том числе областным Главком, "реализуется комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения единого дня голосования", - сообщает МВД России.

Министр заявил, что ростовской полицией ранее отработаны все "механизмы взаимодействия со всеми заинтересованными органами".

- Личному составу поставлены задачи – оказывать максимальное содействие избирательным комиссиям, оперативно пресекать правонарушения. Все избирательные участки в Ростовской области будут обследованы сотрудниками органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии и МЧС России и уже взяты под круглосуточную охрану, - заявил Колокольцев.

Глава ведомства также провел совещание с руководящим составом ГУ МВД России по Ростовской области. Он заслушал доклады руководителей и дал отдельные поручения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности ростовской полиции.