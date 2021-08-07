Российский ефрейтор спас ребенка в Приднестровье ценой своей жизни

Российский военнослужащий Оперативной группы войск в Приднестровье Валерий Евдокимов.

Жительница Приднестровья Елена Губарева чудом не потеряла сына Ростислава. Первого августа они поехали на берег Днестра, что вблизи поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья, где решили разжечь костер. Родители попросила сына набрать сухих веток для розжига. Через некоторое время сын вернулся на место пикника мокрым и испуганным. Разговорить ребенка мама смогла только на следующий день.

- Увидел рыб в воде, хотел достать и упал в воду. Понесло течением, стал тонуть. Дядя меня вытолкнул на берег, а сам выбраться не смог, - рассказал Ростислав маме.

Елена обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала о неизвестном спасителе своего ребенка, а потом узнала, что тот погиб.

Мама Ростислава узнала, что ее сына спас российский военнослужащий Оперативной группы войск в Приднестровье Валерий Евдокимов. Он также отдыхал на берегу Днестра во внеслужебное время, когда увидел тонущего мальчика. Ефрейтор помог выпутаться ребенку из сетей с рыбой, которые прибило сильным течением к берегу, а сам выбраться из сетей уже не смог.

Позже тело Валерия Евдокимова было обнаружено водолазами ниже по течению на расстоянии 300 метрах от места где он вытолкнул на берег Ростислава.

- У Валерия остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего, - заявили в Минобороны России.