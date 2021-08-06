Путин: Олимпиада без флага России – это политическое решение

Российские спортсмены с флагом ОКР на церемонии открытия Олимпиады. Фото: REUTERS

В пятницу Владимир Путин приехал в Башкирию открывать завод сухих смесей «Цемикс». Президент на мероприятии пообщался с рабочими. Главу государства спросили, что он думает по поводу нашей олимпийской команды, которой не разрешили выступать под флагом России.

- Что касается гимна, флага, я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда - такова была до сих пор мировая практика, - имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна, - ответил Путин.

Президент напомнил, что наличие или отсутствие флага не влияет на качество выступления.

- Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны. Отсутствие российского флага – да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Музыка Чайковского им (МОК – Ред.) нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают Чайковского, - пошутил Путин.

Президент заметил, что на допинге попадаются спортсмены всех стран. Взять те же скандалы в велоспорте. «В гостиницах ловят с этим допингом, на трассах. Чего только нет. Во всех странах», - добавил Владимир Путин.

В конце Путин с сожалением констатировал, что «спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению».

Допинговый скандал вокруг российской сборной тянется не первый год. Решение по токийской Олимпиаде было принято Спортивным арбитражным судом 17 декабря 2020 года. Нам запретили выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года. Правда, сделали послабление: цвета российского триколора разрешили использовать на форме.

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