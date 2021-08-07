Анна Семенович показала шикарную квартиру, которую ей подарил любовник-банкир

Анна Семенович показала свое роскошное жилище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович показала свое роскошное жилище. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Анна Семенович не скрывает, что эту жилплощадь ей подарил бывший возлюбленный. Певица устроила экскурсию по своим апартаментам для YouTube-шоу «Историс - Откройте, Давид!».

Артистка сделала ремонт в своей квартире пять лет назад, и пока не собирается ничего в ней менять. Интерьер выполнен в серых и белых тонах. В гостиной на стене висит огромная фотография полуобнаженной Анны.

- Когда я сделала ремонт, то хотела повесить какие-то картины, но фотографы подарили мне такие потрясающие снимки в красивых рамках, что я подумала — краше моих изображений ничего нет! – рассказала 41-летняя звезда. - Подобные презенты обычно делают мне на день рождения. Друзья, прошу — больше не дарите подобное. Лучше — цветочки, я их так люблю!

В гостиной на стене висит огромная фотография полуобнаженной Анны. Фото: кадр видео.

Анна оснастила свою квартиру беговой дорожкой и просторной гардеробной, где хранятся ее концертные костюмы.

- У меня все очень четко развешено, и я знаю, какую одежду надену на то или иное мероприятие. В обычной жизни предпочитаю ходить в спортивных костюмах и кедах. Я так устаю от грима, съемок. Это невозможно, когда тебя постоянно красят и наряжают! Я просто хочу гульку на голове и к маме на дачу – говорит звезда.

Артистка сделала ремонт в своей квартире пять лет назад, и пока не собирается ничего в ней менять. Фото: кадр видео.

Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но не срослось.

Сейчас в жизни Анны появился новый мужчина. Со своим избранником она познакомилась в ресторане и встречается с ним уже три месяца.

Интерьер выполнен в серых и белых тонах. Фото: кадр видео.

Имя своего нового мужчины Анна не называет. Известно, что ее избранник не относится к миру шоу-бизнеса.

По словам Семенович, многие мужчины просто не решаются подойти к ней и сделать первый шаг к общению. Новый поклонник звезды оказался не робкого десятка. Он первым рискнул подойти к Семенович и предложил ей познакомиться поближе.

- Мой взял и подошел. Это большой плюс. Мы познакомились в ресторане,- рассказала певица.

Анна вспоминает, что в тот вечер она решила дать молодому человеку шанс и выпила с ним чашечку кофе. Певица в первую очередь обратила внимание на дорогие часы, маникюр и чистую обувь поклонника. Мужчина был мил и адекватен, что тоже подкупило звезду. Анна сразу поняла, что перед ней состоятельный человек, но, несмотря на свой статус, мужчина не хвастался и не рассказывал ей о своем состоянии.

Анна оснастила свою квартиру беговой дорожкой и просторной гардеробной, где хранятся ее концертные костюмы. Фото: кадр видео.

По словам Анны, именно такой тип мужчин ей и нравится – солидный и самодостаточный. Она всегда искала спутника, который бы хорошо зарабатывал. Певица уже достигла многого, она хорошо обеспечена, поэтому не хотела бы понижать свой уровень жизни из-за возлюбленного, не приносящего в дом денег.

Бойфренд звезды разделяет ее мечту о детях. Семенович осенью собирается заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью. По словам артистки, возлюбленный полностью поддерживает ее в этом вопросе.