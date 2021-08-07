Александр Хинштейн: Обучать работе в цифровом мире нужно не только журналистов, но и блогеров

Депутат Госдумы выступил на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступил перед участниками пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Темой встречи, которая прошла в пятницу, 6 августа, в Солнечногорске, стала «Постправда и виртуальная реальность: как разобраться в новых реальностях цифрового мира?»

«Сейчас обучать работе нужно не только журналистов, но и блогеров, которые обладают многомиллионной аудиторией, но тоже попадаются на фейки, репостят непроверенную информацию. Поэтому необходимо обучать умению верификации информации, работы в новых форматах, современным методам интернет-коммуникации с аудиторией», - сказал депутат.

Александр Хинштейн отметил, что будучи экспертом конкурса «Лидеры интернет коммуникаций», который организовала АНО «Диалог» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», он имел возможность «наблюдать, как молодые ребята – эксперты в цифре – делают контент».

«Это сильно отличается от классической журналистики мгновенной реакцией на события и оперативностью, но «цифре» иногда не хватает глубины и умения анализировать информацию. И, конечно, есть огромный запрос на таких гибридных специалистов – которые способны работать и в цифре, и в классических медиа», - подчеркнул российский парламентарий.

По его словам, которые приводит пресс-служба мастерской управления «Сенеж», главная проблема современного информационного пространства – это фейки и постправда, когда в Интернете «реально формируется» ложная информация, не имеющая отношения к фактам. Причем она распространяется в Сети очень быстро.

Депутат отметил, что законодательных мер борьбы с фейками недостаточно, для этого необходимы гибридные специалисты в области новых медиа, которые смогут работать с информацией, верифицировать ее и формировать реальную картину происходящего.

«Государство обучило навыкам работе «в цифре» представителей самых разных профессий – чиновников, медиков, преподавателей и учителей. А для медиасферы, для журналистов, которые работают на передовой, отражают действительность, помогают в выявлении и решении проблем, подобных программ не было. Пришло время поучить журналистов прикладным навыкам работы в «цифре» – новым форматам подачи материалов, новым формам коммуникации с аудиторией, разговора с ней «на одном языке», - сказал Александр Хинштейн.

Он подчеркнул важность того, чтобы «про эти тренды, инструментарий рассказывали те, кто уже работает в них, лучшие в профессии», и что такую практико-ориентированную программу в этом году запускает Мастерская управления «Сенеж».

«Я могу только приветствовать такого рода инициативу – запуск образовательной программы, так как они тоже нуждаются в профессиональной подготовке и переподготовке. Те, кто думает о своем максимальном развитии в профессии и ценит свою репутацию, конечно, на такую программу запишутся и пойдут», - подытожил депутат.