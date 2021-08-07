Сооснователь Google Ларри Пейдж переехал в Новую Зеландию

Миллиардер принял решение не возвращаться в Америку Фото: EAST NEWS

Один из основателей Google и находящийся в топ-10 самых богатых людей мира американец Ларри Пейдж получил вид на жительство в Новой Зеландии.

Эту информацию подтвердило новозеландское иммиграционное ведомство, сообщив, что Пейдж подал соответствующие документы еще в ноябре прошлого года в рамках специальной программы, которая предусматривает обязательные инвестиции в экономику страны в размере 10 миллионов новозеландских долларов (7 миллионов долларов США), сообщает CNBC.

Одобрение своего заявления Пейдж получил еще в феврале, но информация об этом стала известна только сейчас.

До этого Пейдж вместе с семьей скрывался от коронавирусной пандемии на Фиджи, но в начале этого года его сыну потребовалась срочная медицинская помощь, которую тамошние врачи оказать не могли. Миллиардер принял решение не возвращаться в Америку, а переехать в Новую Зеландию.

Богатых иностранцев Новая Зеландия привлекает за счет своей природы, свободного общества, политической стабильности и активно развивающейся экономики. Эта страна стала одним из самых популярных направлений эмиграции богачей, стремящихся пережить коронавирусные ограничения.

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