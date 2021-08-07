США намерены разрешить въезд в страну только вакцинированным иностранным туристам

До сих пор в США не разрешен въезд путешественникам из целого ряда стран Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план постепенного открытия американских границ для иностранных туристов, важнейшей частью которого является требование наличия обязательной вакцинации от COVID-19 ко всем въезжающим иностранцам.

План является вынужденной мерой, которую Белый дом намерен реализовать из-за возрастающего на него давления со стороны представителей туриндустрии, терпящих убытки. Одним из аргументов лоббистов является ослабление ограничений для иностранных туристов, начатое Великобританией, Францией, Канадой и другими странами, сообщает The New York Times.

При этом пока не ясно, когда план будет введен в действие. В администрации также отказываются называть даже приблизительную дату, когда действующие ограничения на въезд иностранцев в Америку будет снят. Пока в Белом доме говорят, что в ближайшее время запреты не аннулируются из-за стремительного распространения в США штамма «дельта».

До сих пор в США не разрешен въезд путешественникам из ЮАР, КНР, Бразилии, Ирана, Индии и всех стран Европы, входящих в Шенген. Гражданам других государств нельзя пересекать американскую границу, если в течении предыдущих двух недель они посещали перечисленные страны. Эти запреты были введены администрацией Трампа в январе 2020 года, в самом начале распространения коронавирусной инфекции по миру.

Граждане Российской Федерации могут въезжать в США при наличии у них визы без каких-либо ограничений, как напрямую из России, так и с территорий стран, не включенных в список запретных. Транзит через европейские аэропорты при этом допускается при условии, что пассажир не покидал транзитную зону аэропорта.