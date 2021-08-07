Украина неудержимо рвется в космос

Украинцы собрались в космос и даже обозначили конкретные сроки. Фото: ГКА Украины

Старый украинский анекдот – "Диду, москали в космос улетели! - Шо, уси?" – неожиданно обрел вторую жизнь. И на этот раз с обратным знаком: в космос собрались сами украинцы. О чем заявил в интервью УНН глава Государственного космического агентства Украины ("Держкосмос") Владимир Тафтай. При этом, он же обозначил конкретные сроки.

- Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не 2-3-х лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться, - объяснил он, заявив, что у Украины до 2030 года появится свой проект в космической отрасли, который позволит возить в ближний космос туристов.

Правда, отметил, что все тут будет зависеть от инвесторов.

- Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда было очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США

Напомним, предыдущим масштабным инновационным проектом в Незалежной было строительство гиперлупа, который всячески лоббировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Проект почему-то не был реализован. Говорят, не удалось преодолеть затруднения в выборе пилотного маршрута. То ли строить гиперлуп между Жмеринкой и Житомиром, то ли между Шепетовкой и Полтавой. Киев однозначно не подошел, потому что если гиперлуп сойдет с рельсов (хотя у него рельсов вообще нет), то авария на такой скорости может обрушить стеклянный мост, построенный Кличко, который им так еле держится на честном слове и субстанции, выделяемой из носа. Впрочем, после ухода Омеляна, про гиперлуп забыли, наверное, это красивое слово не так нравилось его сменщикам, как самому Омеляну.

Теперь – космос. Украина – космична держава. Или комична? Есть разные мнения. Но главное, что проект есть. Или будет. Не имеет значения. Как и то, что на изготавливавшем ранее ракеты НПО "Южное" после "революции гидности" перешли на выпуск печек-буржуек. Ведь на печках отштампован державный тризуб, а это значит, что если сварить десяток корпусов печей назад, то получится ракета. Или не получится. Тогда печек потребуется раза в два больше.

Самое главное в заявлении Тафтая – это два слова: "проект" и "инвестор". То есть следует понимать, что сама Украина ничего делать не собирается. Просто сядет на берегу реку и будет ждать проплывающего мимо инвестора. Который и денег даст, и все сделает. Киеву останется только тризуб поставить на корпус носителя. Ракеты нет? Космодрома нет? А инвестор зачем? Нет ЦУПа? Вам же сказано – инвестор. Украине придется заниматься самым трудным, но и самым приятным делом – считать деньги.

Как будут возвращать туристов? Ну, как в арабских странах туристов на верблюда сажают: посадить на верблюда и прокатить 5 долларов, а снять со стоящего на прямых ногах – 50. Тафтай явно отдыхал в этих странах и был пойман на "удочку" верблюда. Отсюда и рождение столь мощного стартапа с украинской спецификой, и явное желание вернуть потраченные тогда 50 баксов.

И что интересно. У Украины это ведь уже не первая попытка. Пять лет назад в Киеве уже заявляли, что готовы лететь на Марс и построить украинскую незалежную базу на Луне. Причем, тогда об \этом поведал не кто-нибудь, а генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев. А до него страны-соседи запугал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заявивший, что в стране начали создавать современные ракеты для освоения космоса. Это же если до космоса долетят, до Москвы с Минском и Варшавой и подавно!

Дегтярев тогда даже пригласил всех желающих поучаствовать в проекте. И даже пообещал добывать на Луне полезные ископаемые и осваивать имеющиеся там источники энергии (наверное, месторождение природного газа открыли). В общем, вариант был точно такой же, как сейчас – проект есть, инвесторы, дайте денег. Но почему-то инвесторов и не нашлось.

Вот только сейчас, сразу, как достроят второй танк "Оплот", который по заказу США делают уже года четыре, так на космос переориентируются. Для страны, в которой изготовили самый большой в мире флагшток, выложили самый большой в мире тризуб и сварили самый большой в мире вареник, нет ничего невозможного. Можно, конечно, повторить попытку с катапультой, использовавшейся на майдане, но туристы на этот вариант могут и не клюнуть. Ведь это же какие грОши сейчас пролетают мимо Незалежной. Не грошИ, а грОши! Ау, инвестор, деньги давай!