Актер Джейк Джилленхол не считает нужным ежедневно принимать душ

Джейк Джилленхол - американский актер и кинопродюсер Фото: EAST NEWS

Голливудский актер Джейк Джилленхол заявил, что «принимать душ каждый день – требование спорное». И сам не следует ему.

- Людям кажется, что они произведены фабричным способом. Все больше и больше я нахожу, что ежедневное мытье своего тела становится менее необходимым. Меня с самого детства удивляло это требование – принимать душ каждый день. – заявил он в интервью Vanity Fair, добавив, - Отказ от ежедневных купаний полезен для поддержания здорового состояния кожи, которая естественным способом очищает себя.

Тема личной гигиены и ухода за детьми активно обсуждается сейчас в мировой прессе после того, как звездная пара актеров-родителей Эштон Кутчер и Мила Кунис признались в интервью, что отправляют своих детей в ванну или душ только тогда, когда «грязь не станет видна на детях». У Кунис и Кутчера – два сына – 6-летний Уайетт и 4-летний Димитрий.

Еще одна голливудская актриса – Кристен Белл – ранее также признавалась, что считает необходимым мыть своих дочерей только, когда в этом есть действительная, видимая и ощущаемая обонянием необходимость.

- Как только вы уловите запах, то знайте, что это биологический способ понять, что вам нужно помыть ребенка. – сказала она.

Дискуссия о необходимости ежедневного приема душа длится уже не первый год. Часть экспертов настаивают на том, что часто прибегая к воде и мылу, можно постепенно снизить уровень естественной защиты организма от вирусов и бактерий, поскольку иммунная система отвыкнет от борьбы с внешними врагами и, в конечном итоге, перестанет реагировать на любые, даже самые простейшие вызовы извне.