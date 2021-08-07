Московские отделения переливания крови нуждаются в шефах

Фото: Пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ

Московские больницы и другие медицинские учреждения всегда нуждаются в донорской крови и ее компонентах. Для постоянного обеспечению ею биоматериал должны сдавать не менее 600 человек ежедневно. Ведь кровь используется при хирургических операциях и родовспоможении, также она необходима для поддержания жизни онкобольных и лечения различных заболеваний.

Национальный фонд развития здравоохранения в рамках социального проекта «Лаборатория донорского движения» запустила инициативу #шефырядом, которая направлена на оказание адресной помощи в привлечении доноров. Специалисты помогают организовывать акции в шаговой доступности от станций переливания, а также проводят коллективные и индивидуальные донации. Мотивируют добровольцев не только благой целью, но и раздачей брендированных сувениров.

Поддержка шефов повысит темпы заготовки крови медучреждениями и позволит им точнее планировать свою работу. К проекту уже присоединились Морозовская ДКГБ, ГКБ № 52, № 67 им. Л.А. Ворохобова, Центр крови ФМБА России и отделение трансфузиологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В последнем акции проводятся на протяжении уже нескольких лет.

Фото: Пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ

— С 28 июля по 6 августа 2021 года кровь и ее компоненты сдают сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и подведомственных ему учреждений, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Это очень важно, учитывая, что в традиционный период летних отпусков, количество доноров, готовых сдать крови, снижается. Осложняет ситуацию и пандемия коронавируса, а также связанные с ней медотводы от прививочной кампании.

Чтобы стать участником инициативы нужно обратиться в НФРЗ по почте info@nfrz.ru, телефону +7 (495) 782-93-34 или в социальных сетях.

Мероприятия соцпроекта реализуются при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.