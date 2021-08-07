От технополиса "Эра" к наукоемким городам-миллионникам

Презентация военного инновационного технополиса "ЭРА" в городе Анапа. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек", - такое мнение высказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

К такому выводу министр пришел после знакомства с рабочими военных предприятий, которые он посетил в рамках военной приемки.

Министр добавил, что новые города нужно построить "не ради того, чтобы столицу перенести", а сделать их "ориентированными на ту или иную сферу деятельности". При этом глава военного ведомства сослался на планы по развитию Сибири, которые рассматривались еще в советское время, незадолго до распада страны.

"К сожалению, по известным причинам проект был остановлен", - констатировал Шойгу.

Действительно, сам хорошо помню, как в году 87-88-ом московских школьников возили на производственную практику на заводы Зеленограда. Там школьники знакомились со сборкой диковинных микросхем. Развитие Зеленограда планировали в советские годы, как аналог американской Силиконовой долины. Но с приходом реформаторов, которые разрешили ввозить в страну дешевые компьютеры из-за границы, наукоград превратился в отдаленный спальный район Москвы.

Получиться ли у нас возродить опыт СССР и построить новые наукограды в России? Об этом мы спросили у вице-президента компании КРОС, исполнительного директора АНО "Институт региональных проблем" Наталью Линдигрин.

- Проект прорывной. Создание крупных, научно-промышленных и экономических центров в данный момент может восприниматься неоднозначно. Но зная Сергея Кужугетовича, могу точно сказать, что эта идея будет реализована, - ответила Наталья Александровна. - Почитала некоторые исходные цифры, которые специалисты уже прогнозируют, и могу сказать, что они все выглядят ободряюще. Мы говорим о создании новых городов, кластеры которых позволят привлечь более 400 тысяч граждан, где число новых рабочих мест оценивается в 275 тысяч, а объемы инвестиций в проект могут превысить 6 триллионов рублей! Это ведь просто замечательно для развития страны, которой из бюджета остается вложить в дело менее 10 процентов. Безусловно, для развития среднего и высшего образования, науки и промышленности это будет просто подарок. Выиграет от этого не только Сибирь, а все молодое поколение России.

Отметим, что идея Сергей Шойгу не случайно предлагает сменить вектор притяжения для молодежи, которая сегодня едет за лучшей жизнью в Москву. Министр предлагает не меняя географии столицы создать современный мегаполис, который бы привлекал молодых специалистов новыми рабочими местами и бытовым комфортом.

- Молодежь задыхается в малых городах сегодня от того, что им нечем заняться в "глобальном смысле", - с радостью поддерживает идею Сергея Шойгу член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич. - И единственным выходом они видят уехать в Москву. Их прадеды сражались за будущее страны, дедушки восстанавливали страну после войны, участвуя в стройках века. Они тоже хотят быть участниками чего-то большого и значимого. Молодым людям сегодня нужны по-настоящему амбициозные проекты, в которых они будут главным драйвером. Поэтому такие проекты нужны и чем больше их будет, тем лучше. Молодежь должна видеть результаты своей работы, и воспитывать уже своих детей на личных достижениях.

Отметим, что когда в 2018 году, в соответствии с Указом Президента России, военные строители Минобороны России заложили у берега Анапы на 17 гектарах первый камень в основание Военного инновационного технополиса "ЭРА", отдельные личности за границей восприняли этот проект с иронией.

А сегодня актуальность создания Технополиса доказана на деле. Разработки технополиса "ЭРА" внедряют более 500 организаций. Идеи молодых ученых, которые поселились и работают в лабораториях технополиса, востребованы как военными, так и гражданскими специалистами.