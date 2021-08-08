Парень угодил в тюрьму за трюк с переодеванием на экзамене

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20-летний студент из Сенегала Хадим Мбули решил помочь своей девушке по имени Ганге со сдачей сессии. Ганге никак не давался английский язык, и отличник Хадим решил пойти на крайнюю меру: он переоделся в женскую одежду и пришел на экзамен вместо нее.

Расчет был на то, что преподаватель, в группе у которого сотни студентов, не вспомнит, как выглядит студентка. Парень надел красное платье, на голову повязал платок, а лицо прикрыл сетчатой вуалью, пишет Francetvinfo.

План провалился на самой первой стадии: университетский охранник заподозрил что-то неладное и остановил «девушку» на входе, начав ее обыскивать. Затем он вызвал полицию.

Полицейских, никогда ранее не встречавшихся с таким видом обмана, поначалу все это рассмешило, но у них не было выбора, и они привезли парня в участок, где и был составлен протокол. Документ затем был направлен в суд, на заседании которого было не до шуток.

- Прокурор требовал, чтобы и Хадима, и Ганге осудили на один месяц тюрьмы за сговор и мошенничество, - рассказал адвокат Ассан Диома Ндиайе. – Судья не стал возражать и назначил именно такое наказание. Приговор, стоит признать, довольный мягкий.

Каявшийся молодой человек говорил, что решился на это правонарушение только из-за любви к подруге. Он хотел помочь своей девушке, потому что знал, что сама она не сдаст экзамен даже на тройку, что не позволит ей получить диплом.

Но суд не оценил его желание помочь любимой таким необычным способом и отдельно указал, что наказывает молодых людей для того, чтобы они запомнили – нужно учиться, а не хитрить.