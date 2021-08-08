«Вся промокла»: Волочкова снялась в прозрачном платье на голое тело

Анастасия Волочкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Греции. Но даже в чопорной Европе балерина умудряется устроить филиал Мальдив и потрясти поклонников очередной обнаженкой. Артистка сфотографировалась на пляже в насквозь промокшем платье, надетом на голое тело. По словам звезды, она решила искупаться прямо в тунике. Что в итоге получилось, Настя показала своим подписчикам в Инстаграме. Образ артистки дополнила черная соломенная шляпка.

- Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось, – подписала свой пост балерина.

Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Греции. Фото: Инстаграм.

Поклонники не могли отвести глаз от сочных форм Анастасии, которые проглядывали через мокрую ткань. Фолловеры осудили балерину за слишком откровенный вид. В комментариях к посту Волочковой разгорелись нешуточные страсти, так что артистка в итоге была вынуждена отключить их.

«Зачем? Куда дальше?», «Кошмар, что-то мне аж стыдно стало за нее», «Даже трусы сняла», «Зачем столько голых фото? Стыд потеряли!» - пеняли Насте подписчики ее странички.

Артистка сфотографировалась на пляже в насквозь промокшем платье, надетом на голое тело. Фото: Инстаграм.

На критику злопыхателей Волочкова не обращает ни малейшего внимания. Балерина привезла на отдых целый чемодан купальников один откровеннее другого, и каждый день примеряет их перед камерами. Анастасия не перестает повторять, что много трудится, чтобы жить так, как ей хочется. Она выступает на сцене и дает мастер-классы. Одни называют Волочкову королевой шпагатов, другие критикуют за чрезмерную откровенность.

Поклонники не могли отвести глаз от сочных форм балерины, которые проглядывали через мокрую ткань. Фото: Инстаграм.

- Про мои шпагаты что только не слагали. Но я смотрю, что фотографии с моими шпагатами вызывают больше ажиотажа, чем фотографии с детьми. Так мои хорошие, это вы тиражируете, - отметила Волочкова в одном из интервью. - Солнышки мои, вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины смотрели не на Анастасию Волочкову, а на вас.