81-летний Виторган трогательно поздравил младшую дочь с двухлетием

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой. Фото: EAST NEWS

Младшей дочери актера Эммануила Виторгана 7 августа исполнилось два года. В Инстаграме 81-летний отец трогательно поздравил малышку с днем рождения. Артист поделился видеороликом, снятым на побережье Балтийского моря в Юрмале. В ролике Эммануил Виторган танцует с наследницей, посадив ее на плечи.

- Сегодня нашему ангелочку два года! С днем рождения, Кларочка! Будь счастливой! Мы с мамой тебя очень любим! - подписал пост счастливый отец.

Актер и его жена Ирина Млодик владеют домом в Юрмале, так что, несмотря на закрытые границы, они как владельцы недвижимости могут беспрепятственно въехать в Латвию. Юрмалу супруги любят за мягкий морской климат. По их мнению, морской воздух очень полезен для их детей.

Младшей дочери Эммануила Виторгана 7 августа исполнилось два года. Фото: кадр видео.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик – родители двух прелестных крошек. Первая дочь Этель у пары появилась, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Виторганов Клара наверняка появилась на свет от суррогатной матери. Крошка родилась незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили суррогатной маме 2 миллиона рублей. К слову, почти такую же сумму – 1,8 млн. рублей Эммануил Виторган получил за первое телеинтервью, которое он дал после рождения Этель. Актер рассказал о дочке в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

- Нет слов, как мне хотелось этих детей, - признавался артист в телеэфире уже после рождения второй дочки. - Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали.

Младшую дочку Клару супруги назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. По словам Ирины Млодик, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве. Актер не раз говорил, что мечтает еще и о сыне. Как и его дочки, будущий наследник может появиться на свет с помощью ЭКО.

- Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня, - заявил на телешоу многодетный отец.