Кто из наших звезд зарабатывает больше всех, почему россияне не доверяют вакцине «Спутник V» и из-за чего развелся Билл Гейтс

1 место. Живы для наживы. Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса (слушать)

2 место. Жириновский: Если Байден захочет, Ильхама Алиева свергнут в течение двух недель (слушать)

3 место. Вымирание, голосование малообеспеченных и переезд в мегаполисы. Какой будет Россия через 30 лет (слушать)

4 место. Денис Проценко - Радио КП: Средний возраст наших пациентов, в том числе, находящихся в отделении реанимации, стал моложе (слушать)

5 место. Павел Грудинин: Большинство работников совхоза миллионеры. Почему в сельском хозяйстве должны быть нищие? Я этого не понимаю (слушать)

6 место. Вице-президент Сколтеха Михаил Гельфанд: Про «Спутник V» столько врали на старте, что у нормального человека возникает недоверие (слушать)

7 место. Феномен «стеклянной скалы». Почему женщины-руководители чаще добиваются успеха как кризис-менеджеры (слушать)

8 место. «Проблемы в сексе»: психолог прокомментировал развод Билла Гейтса (слушать)

9 место. Назначена бежать. Белорусскую легкоатлетку Тимановскую обязали участвовать в эстафете, а она запросила политического убежища (слушать)

10 место. Ученые доказали, что седые волосы могут сами вернуть свой первоначальный цвет (слушать)