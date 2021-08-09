Анекдоты: Как говорят слесари-сантехники: «Чем меньше букв - тем емче слово!»

Штирлиц получал больше Мюллера, потому что работал по совместительству.

***

Никогда не пробовал мясо, потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал своих родителей за поеданием свиных стейков. Оказалось, что они просто экономили на мне все эти годы.

***

Как говорят слесари-сантехники: «Чем меньше букв - тем емче слово!»

***

В Одессе.

Яша выходит из супермаркета с загадочной улыбкой. Навстречу ему Мойша:

- Ты таки весь сияешь, как медный таз.

- Теща попросила купить ей шо-нибудь из морепродуктов, шобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли. Пусть наслаждается...

***

- Запомни, пацан, жизнь - это не семга, не осетрина и не красная икра. Жизнь - это килька в томате, максимум - хек.

- С кем это ты, Петрович, разговариваешь?

- Кота жизни учу.

***

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. Прочитал в газете, что в Москве жена с любовником случайно сели в такси к мужу.

***

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.

***

- Милый, открой мне бутылочку минералки, у меня сил нет...

- А вчера на корпоративе вырывала у меня из рук бутылку шампанского с криками: «Дорогу профессионалу!»

***

У любого устройства есть два состояния: или оно работает, или нет. Состояние «глючит» придумали маркетологи. Когда оно не работает, а продать хочется.

***

Студентов, устроивших в День здоровья флешмоб - коллективное отжимание на площади, забрали в полицию. А бухали бы, как обычно, никто бы и не заметил.

***

В Одессе:

- Марк Соломонович, и шо вас женщины так любят?

- Так потому шо я умный.

- А почему вы таки не женитесь?

- Софья Моисеевна, вы шо - глухая?!

***

Когда у директора Департамента физической культуры и спорта Сочи спросили, какой из пляжных видов спорта (футбол, волейбол или гандбол) наиболее активно развивается в городе-курорте, он уверенно назвал пляжный преферанс.

***

Разговор двух приятелей:

- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!

- Как это?!

- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.