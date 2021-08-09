Анекдоты: Как говорят слесари-сантехники: «Чем меньше букв - тем емче слово!»

Штирлиц получал больше Мюллера, потому что работал по совместительству.
Никогда не пробовал мясо, потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал своих родителей за поеданием свиных стейков. Оказалось, что они просто экономили на мне все эти годы.
Как говорят слесари-сантехники: «Чем меньше букв - тем емче слово!»
В Одессе.
Яша выходит из супермаркета с загадочной улыбкой. Навстречу ему Мойша:
- Ты таки весь сияешь, как медный таз.
- Теща попросила купить ей шо-нибудь из морепродуктов, шобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли. Пусть наслаждается...
- Запомни, пацан, жизнь - это не семга, не осетрина и не красная икра. Жизнь - это килька в томате, максимум - хек.
- С кем это ты, Петрович, разговариваешь?
- Кота жизни учу.
Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. Прочитал в газете, что в Москве жена с любовником случайно сели в такси к мужу.
Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
- Милый, открой мне бутылочку минералки, у меня сил нет...
- А вчера на корпоративе вырывала у меня из рук бутылку шампанского с криками: «Дорогу профессионалу!»
У любого устройства есть два состояния: или оно работает, или нет. Состояние «глючит» придумали маркетологи. Когда оно не работает, а продать хочется.
Студентов, устроивших в День здоровья флешмоб - коллективное отжимание на площади, забрали в полицию. А бухали бы, как обычно, никто бы и не заметил.
В Одессе:
- Марк Соломонович, и шо вас женщины так любят?
- Так потому шо я умный.
- А почему вы таки не женитесь?
- Софья Моисеевна, вы шо - глухая?!
Когда у директора Департамента физической культуры и спорта Сочи спросили, какой из пляжных видов спорта (футбол, волейбол или гандбол) наиболее активно развивается в городе-курорте, он уверенно назвал пляжный преферанс.
Разговор двух приятелей:
- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
- Как это?!
- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.