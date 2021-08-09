Вопрос дня: Доколе?

Российские художницы, не допустившие в соревнованиях групп ни одной ошибки, впервые за 25 лет остались без «золота». За день до этого так же нагло в личном многоборье засудили Дину Аверину. Lisi Niesner/REUTERS

Сергей АЛЕКСЕЕВ, глава Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России:

- Надо писать заявление в полицию Японии по месту проведения мероприятия - по проверке возможного факта манипулирования. То есть оказания противоправного влияния на спортивное мероприятие. Подана жалоба в Международную федерацию гимнастики. Возможна подача жалобы президенту МОК. Ведь нарушены главные принципы олимпийского движения: объективность судейства, равенство стартовых условий, запрет дискриминации спортсменов. Есть и спортивный арбитраж в Лозанне. Надо задействовать все инстанции.

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- Государство реагировать не должно. Должны разбираться спортивная федерация, Олимпийский комитет. Но медаль золотую нам никто не отдаст. После подобных случаев иногда выясняется, что был сговор. Я когда-то начинала заниматься художественной гимнастикой, но потом ушла в конькобежный спорт - там твой результат от субъективизма судей не зависит.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Несправедливость нельзя забывать - шельмования вызывают непонимание. Будь настоящие коммунисты у власти - дали бы пинка этим деятелям. Действия: от политических мер до заявлений, обращений в арбитражи. Надо дойти до конкретных судей и найти их коррупционную составляющую. Добро должно быть с кулаками, как Ленин завещал.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- Сегодня, видя, что штрафуют жестко одну из сестер Авериных, а с израильтянки не снимают очки за такую же ошибку, мы понимаем, что на судьях либо были ярко-зеленые очки, заклеенные зелеными купюрами, либо им велели срочно зажмурить глаза. И раз политика очевидна в этом эпизоде, то и придется вмешиваться политикам. На высоком государственном уровне.