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Спорт8 августа 2021 20:46

Специалист по спортивному праву рассказал, как России реагировать на судейство в художественной гимнастике на ОИ-2020

Глава Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев считает, что в этом случае может быть начато расследование дела о коррупции
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Оценки Дине Авериной были занижены, хотя она выступила безупречно

Оценки Дине Авериной были занижены, хотя она выступила безупречно

Фото: REUTERS

Скандал, связанный с мягко говоря несправедливым судейством, когда допустившая ошибку израильская гимнастка Линой Ашрам получила золото, а безошибочно выступившая спортсменка из России, чемпионка мира и Европы Дина Аверина серебро, вызвал возмущение не только специалистов по художественной гимнастике и болельщиков.

Высказались и политики, и спортивные чиновники, и правоведы. «КП» обратилась за комментарием к главе Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергею Алексееву.

- Какие действия надо было ( и еще не поздно) предпринять для защиты нашей гимнастки?

- В силу откровенного необъективного судейство представляется целесообразным заявление в полицию Японии по месту проведения мероприятия по проверке возможного факту манипулирования мероприятием. То есть оказания противоправного влияния на спортивное состязание.

- В японском УК есть подобная статья?

- У них есть статья о коррупции. А подозрение в возможной коррупции — это повод для расследования, это запрещено уголовным кодексом Японии. Это в части уголовного права.

- А в части спортивного права?

- Тут двойственная система регулирования. Там были поданы протесты. Большая часть которых была отклонена. Теперь подана жалоба в Международную федерацию гимнастики (FIG). И рассматривается необходимость подачи жалобы президенту МОК — гаранту принципов основного регулятора олимпийской хартии, олимпийского комитета.

Линой Ашрам допустила грубую ошибку и стала победительницей Олимпиады 2020

Линой Ашрам допустила грубую ошибку и стала победительницей Олимпиады 2020

Фото: REUTERS

- Почему президенту МОК?

- Если будет принято во внимание, что серьезные нарушения со стороны судей произошли, то здесь нарушаются основополагающие принципы олимпийского движения.

- Какие?

- Объективное судейство, принцип равенства стартовых условий, запрет дискриминации спортсменов по признаку принадлежности к тому или иному государству. Есть высшая инстанция. И, если грамотно изложить жалобу.

- А арбитраж?

- Да, теоретически возможен и спортивный арбитраж в Лозанне. Но не так просто это организовать. То есть могут идти два параллельных процесса.

Ашрам уронила ленту, но на результат выступления это не повлияло.

Ашрам уронила ленту, но на результат выступления это не повлияло.

Фото: REUTERS

- Надо не упустить сроки?

- Самые сжатые сроки на подачу протеста - это протесты во время самих соревнований. Тут вопрос в политической воле - чтобы не спустилось на тормозах. Если не будем наступательно обжаловать юридически явно несправедливые решения — нас так и будут зарубежные спортивные функционеры подсекать на юридических тонкостях.

- Какой самый важный момент?

- Наказать судей, которые давали несправедливые оценки. Система судейства изменилась, доказать это не просто, но необъективное судейство — это фактор недостаточной квалификации арбитров. Необходимо решение соответствующих спортивных структур. Возможно дисциплинарное наказание судей. Отстранение их от судейства больших соревнований на какой-то период — если будет доказан умысел со стороны этих судей. На Играх такие случаи были. И они рассматривались. Надо задействовать все инстанции. В рамках уголовного и гражданского права.

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