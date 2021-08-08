Специалист по спортивному праву рассказал, как России реагировать на судейство в художественной гимнастике на ОИ-2020

Оценки Дине Авериной были занижены, хотя она выступила безупречно Фото: REUTERS

Скандал, связанный с мягко говоря несправедливым судейством, когда допустившая ошибку израильская гимнастка Линой Ашрам получила золото, а безошибочно выступившая спортсменка из России, чемпионка мира и Европы Дина Аверина серебро, вызвал возмущение не только специалистов по художественной гимнастике и болельщиков.

Высказались и политики, и спортивные чиновники, и правоведы. «КП» обратилась за комментарием к главе Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергею Алексееву.

- Какие действия надо было ( и еще не поздно) предпринять для защиты нашей гимнастки?

- В силу откровенного необъективного судейство представляется целесообразным заявление в полицию Японии по месту проведения мероприятия по проверке возможного факту манипулирования мероприятием. То есть оказания противоправного влияния на спортивное состязание.

- В японском УК есть подобная статья?

- У них есть статья о коррупции. А подозрение в возможной коррупции — это повод для расследования, это запрещено уголовным кодексом Японии. Это в части уголовного права.

- А в части спортивного права?

- Тут двойственная система регулирования. Там были поданы протесты. Большая часть которых была отклонена. Теперь подана жалоба в Международную федерацию гимнастики (FIG). И рассматривается необходимость подачи жалобы президенту МОК — гаранту принципов основного регулятора олимпийской хартии, олимпийского комитета.

Линой Ашрам допустила грубую ошибку и стала победительницей Олимпиады 2020 Фото: REUTERS

- Почему президенту МОК?

- Если будет принято во внимание, что серьезные нарушения со стороны судей произошли, то здесь нарушаются основополагающие принципы олимпийского движения.

- Какие?

- Объективное судейство, принцип равенства стартовых условий, запрет дискриминации спортсменов по признаку принадлежности к тому или иному государству. Есть высшая инстанция. И, если грамотно изложить жалобу.

- А арбитраж?

- Да, теоретически возможен и спортивный арбитраж в Лозанне. Но не так просто это организовать. То есть могут идти два параллельных процесса.

Ашрам уронила ленту, но на результат выступления это не повлияло. Фото: REUTERS

- Надо не упустить сроки?

- Самые сжатые сроки на подачу протеста - это протесты во время самих соревнований. Тут вопрос в политической воле - чтобы не спустилось на тормозах. Если не будем наступательно обжаловать юридически явно несправедливые решения — нас так и будут зарубежные спортивные функционеры подсекать на юридических тонкостях.

- Какой самый важный момент?

- Наказать судей, которые давали несправедливые оценки. Система судейства изменилась, доказать это не просто, но необъективное судейство — это фактор недостаточной квалификации арбитров. Необходимо решение соответствующих спортивных структур. Возможно дисциплинарное наказание судей. Отстранение их от судейства больших соревнований на какой-то период — если будет доказан умысел со стороны этих судей. На Играх такие случаи были. И они рассматривались. Надо задействовать все инстанции. В рамках уголовного и гражданского права.

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