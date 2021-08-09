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Звезды9 августа 2021 1:00

«Вампиры средней полосы»: Там русский дух, там кровью пахнет

Один из лучших отечественных сериалов этого года впервые покажут по телевизору
Сергей ЕФИМОВСергей ЕФИМОВ
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Кадр из сериала "Вампиры Средней полосы"

Кадр из сериала "Вампиры Средней полосы"

Конечно, это сериал про вампиров. Вот же они - пьют кровь, обнажают клыки. Но по факту... не про вампиров

Единственная тема, интересующая зрителя со времен древнегреческих трагедий, - человеческие взаимоотношения. Особенно хорошо, когда историю рассказывают честно. В пересчете на наши реалии - когда сценарист, продюсер и режиссер не ставят во главу угла задачу удержать зрителя у экрана любой ценой, а делают его соучастником происходящего, проникают под кожу и - в идеале - ведут под белы рученьки прямиком к катарсису. Первое проще, оттого чаще встречается, такие сериалы даже могут быть популярными, но затем исчезают из памяти бесследно. А сериалов второго типа куда меньше, зато они оставляют зарубку в сердце. Такими были прошлогодние «Чики» - неожиданная история про квартет проституток, ищущих красоту внутри себя, когда снаружи только грязь и уродство. И именно такими стали «Вампиры...», где сквозь мифологическую кисею ты наблюдаешь жизнь как она есть.

Смоленск, наши дни. Семейство местных вампиров еще в незапамятные времена заключило с людьми договор о ненападении - никого особо не кусают, кровь пьют донорскую, веками живут в мире и согласии. Но вдруг в окрестностях города находят обескровленные тела, все говорит о том, что тут действовал вампир, за что одному из членов семейства согласно договору грозит смертная казнь - за этим строго следит Хранительница Ирина Витальевна (Татьяна Догилева).

Захватывающая мистико-детективная фабула, приперченная иронией, прячет под собой нехитрую, но важную мысль: главнейшая опора человека - это семья. Вампиры разных поколений, среди которых пенсионер, глава семейства Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), следователь Анна (Екатерина Кузнецова), хирург Жан (Артем Ткаченко), вампиренок-подросток Женек (Глеб Калюжный) уцелеют, только если будут помогать друг другу. А где семья, там и Родина. Неспроста все происходит в древнем Смоленске с его историей битв, побед и поражений. Вернидубович еще с Наполеоном воевал, потом фашиста бил (а вот нынешних лентяев-коммунальщиков победить не смог) и сейчас стоит до последнего в битве с пробудившимся злом - эта линия вскрывает потаенные сундуки сознания, где под слоем пыли в каждом из нас хранится настоящий, а не фанерный из телевизора патриотизм.

Клыкасто-кровавая составляющая - лишь способ рассказать об этом нескучно. И тут, надо сказать, авторы сериала оторвались на полную катушку. Помимо всего прочего, «Вампиры...» - это очень-очень смешно. А потом - р-р-раз! - и сразу грустно. Или даже больно и страшно. И все время играет старая «Агата Кристи» - важная музыка для многих из поколения 40+.

Первыми минувшей весной «Вампиров...» посмотрели зрители онлайн-кинотеатра Start - успех был такой, что было решено снимать второй сезон. А теперь сериал покажут в общедоступном телеэфире.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что еще смотреть на неделе

«Вместе навсегда». Многосерийная мелодрама. Катя (Алена Константинова) и Саша (Артур Сопельник) любят друг друга и собираются пожениться. Во время знакомства родителей герои узнают, что их семьи - заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Петр Рыков), владелец подпольного казино. Гордеев ни перед чем не остановится, чтобы завоевать Катю. Но Катя предана Саше, да и ее младшая сестра Лиза (Арина Постникова) буквально одержима Романом…

Понедельник - четверг, 21.20.

«Вампиры средней полосы».

С 9 августа, понедельник - четверг, 22.00.

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