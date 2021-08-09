Спасение утопающих - дело беспилотников

Беспилотник спас тонущего в море человека. Фото: Instagram.com

На помощь туристам теперь приходят не только спасатели, но и беспилотники. В России дрон впервые спас тонущего в море мужчину. Случай произошел на центральном пляже Анапы. Молодой человек ушел в заплыв, но не рассчитал свои силы. Примерно в километре от берега начал махать руками и просить о помощи.

Сигнал бедствия мгновенно зафиксировала видеокамера, установленная на спасательных вышках. Инструкторы, следящие с экранов за обстановкой в море и на пляже, направили к уходящему под воду мужчине дрон со спасательным кругом. На доставку ушло не больше минуты.

Дрон-спасатель Фото: Instagram.com

- Сотруднику спасательного поста поступил сигнал SOS, затем он запустил дрон, подвел его к мужчине, которому требовалась помощь, и сбросил ему спасательный круг. Круг сам надулся в воде, и человек был спасен, - рассказали спасатели о том, как действовали во время случившегося.

Через несколько минут к месту происшествия приплыли спасатели на катере, помогли парню подняться на борт и доставили его на берег.

Дрон сбросил утопающему спасательный круг. Фото: Instagram.com

В Анапе систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море испытают с начала курортного сезона. Система разработана совместно с военным технополисом «Эра» и Российской академией наук и не имеет аналогов в стране.

За счет высокой скорости полета беспилотники способны преодолевать расстояние до пострадавших значительно быстрее наземных спасательных служб. Сейчас дронами управляют специально обученные инструкторы. Но в будущем планируется, что винтокрылые помощники будут самостоятельно патрулировать берег, выявлять людей, которым нужна помощь, и сбрасывать им круг. При этом беспилотников собираются обучить сбрасывать круги еще и с учетом ветра в радиусе одного-двух метров от тонущего.

Мужчине оказали помощь медики Фото: Instagram.com

Сейчас на центральном пляже Анапы работают три вышки «Анаспас», каждая оборудована таким дроном-спасателем. В будущем их количество планируется увеличить.