Обнаженные ягодицы Ирины Шейк стали хитом звездной вечеринки на Ибице

Ирина Шейк – обладательница безупречной фигуры. Фото: Инстаграм.

Ирина Шейк – обладательница безупречной фигуры, благодаря которой она может позволить себе фотографироваться в любом виде. 35-летняя модель сейчас отдыхает на Ибице в компании своего близкого друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Ирина приняла участие в веселой вечеринке у бассейна, сфотографировавшись в весьма провокационном виде.

В Инстаграме Ирина поделилась кадрами новой фотосесии. На снимках она позирует на фоте белого особняка и бирюзовой воды бассейна. Модель похвасталась идеальными формами в наряде от бренда Burberry, надев неоновое бикини и кожаные ботфорты. Автором фотосессии стал турецкий фотограф Мерт Алас. Он выбрал весьма провокационный ракурс, запечатлев крупным планом обнаженные ягодицы Ирины. Супермодель выглядит сногсшибательно, и поклонники в комментариях наперебой называют ее суперсексуальной и горячей.

Фотограф выбрал весьма провокационный ракурс, запечатлев крупным планом обнаженные ягодицы Ирины. Фото: Инстаграм.

На Ибицу Ирина прилетела после отдыха на озере Комо в Италии. Там Рикардо Тиши отметил день рождения – ему исполнилось 46 лет. Ирина – «лицо» британского модного дома Burberry, она принимает участие в рекламной кампании каждой новой коллекции бренда.

За свою карьеру Ирина Шейк работала со многими известными фотографами. Она – одна из самых востребованных моделей планеты. Популярности звезде добавили слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом. В начале июня папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый музыкант планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. И хотя представители Ирины поспешили опровергнуть их роман, источники из окружения модели уверяют, что она по-прежнему встречается с музыкантом.

В Инстаграме Ирина поделилась кадрами новой фотосесии. Фото: Инстаграм.

Напомним, Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой «Мальчишника в Вегасе» Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.