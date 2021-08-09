Стало известно, почему двое сотрудников изолятора, откуда сбежали пять преступников, сразу попали под подозрение

Несколько человек сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на пятницу, 6 августа. Фото: Александр РОГОЗА

«Комсомольской Правде» стал известны новые детали громкого побега пятерых подследственных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Напомним, группа мужчин рванула из ИВС в ночь на пятницу, 6 августа.

Известно:

- В камере каким-то образом оказался гаечный ключ.

- Дежурный не закрыл окошко двери камеры, через которого арестантам передают еду.

- Через это окошко мужчины ключом открутили внешний замок и открыли дверь.

- Пятеро покинули здание, миновав еще несколько дверей и внешние ворота изолятора.

- Среди сбежавших - фигурант уголовного дела об убийстве «колбасного короля» Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, которых собирались судить за кражи из загородных домов.

Александр Мавриди

Как ранее сообщал сайт kp.ru, у следствия сразу же возникли подозрения, что беглецам помог кто-то из сотрудников изолятора. Слишком много совпадений: дежурный забыл закрыть окошко на двери, а у подследственных оказался гаечный ключ. Но есть и еще одна деталь.

- Выяснилось, что внутри здания - в коридорах и камерах - вышла из строя вся система видеонаблюдения, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Это произошло именно в тот день, когда случился побег. Дежурный, майор полиции Сергей Лаврентьев, о поломке знал, но по какой-то причине решил не докладывать своему начальству.

Интересно, что коллеги отзываются о Лаврентьеве только в превосходных тонах, да и у начальства он был на особом счету - 15 лет безупречной службы, считался одним из лучших сотрудников ИВС.

В пятницу Сергея Лаврентьева и дежурившую с ним в одну смену капитана Екатерину Бурдаковскую задержали, а затем и арестовали. Обоим предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий». Если их вина будет доказана, максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

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