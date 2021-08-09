Мошенники выманили у 79-летней пенсионерки пять миллионов рублей

Пострадавшая поверила, что ей действительно звонит сотрудник Центрального банка и перевела мошенникам свои накопления. Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 79-летняя жительница Подольска Светлана В.* Пенсионерка рассказала оперативникам, что стала жертвой мошенников. Несколько дней назад на телефон Светланы Петровны позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка. Мужчина сообщил, что на счетах пенсионерки происходит странная активность, кто-то пытается оформить на Светлану Петровну кредит. И для того, чтобы обезопасить свои денежные средства, женщина должна перевести все накопления на специальный, безопасный счет. Пожилая женщина поверила в слова мошенника и направилась в ближайший банкомат.

- Пострадавшая Светлана Петровна поверила, что ей действительно звонит сотрудник Центрального банка и стала выполнять все его инструкции для защиты своих накоплений. Пенсионерка направилась в ближайший банкомат, где несколькими операциями перевела все свои накопления на счета мошенников. Общий ущерб составил 5 000 000 рублей, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает лжесотрудника Центрального банка, который обманул пенсионерку на пять миллионов рублей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Пенсионерка из Ижевска отправила мошенникам более миллиона рублей

Злоумышленница представилась сотрудницей банка (подробнее)

В Воронеже мошенник украл у 82-летней пенсионерки 690 тысяч рублей

Теперь афериста разыскивают (подробнее)