Документальный фильм «Пока живы – будем жить»: как Россия ответила на главный вызов XXI века

В документальном фильме «Пока живы – будем жить» показаны истории тех, кто переболел и тех, кто потерял родных и близких в этот непростой период, знакомит зрителя с врачами и учёными.

Создатель фильма - известный московский кинорежиссёр, член союза кинематографистов России Григорий Илугдин («Альбом Евфросинии», «Диссиденты», «Соло для одиноких сов», «Реприза»).

«Основной посыл фильма в его названии: «Пока живы - будем жить». Несмотря на все препятствия и беды, мы должны верить, что это когда-нибудь закончится. В общем-то, как и любая эпидемия, которую человечество уже переживало. Этот фильм – надежда, но в картине нет каких-либо рецептов. Картина даёт возможность посмотреть на проблему пандемии с разных сторон. И с медицинской стороны, и со стороны обыкновенного человека, со стороны учёного-биолога и священника», - сказал режиссер Григорий Илугдин.

Съёмки проходили в течение года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи. В фильме принимают участие: академик А. Гинцбург, заслуженный журналист России В. Игнатенко, кандидат биологических наук А. Панчин, доктор психологических наук Т. Нестик и другие.

Фильм создан продюсерским центром «Мириам-Медиа» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и компании «НОРНИКЕЛЬ».

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