Мама московского школьника пожаловалась на "одноразовое" питание в поезде за четыре дня пути

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Гневный пост в Фейсбуке разместила мама одного из подростков. Дело вот в чем. Группа школьников (26 детей и 7 взрослых) отправилась на Байкал. Дорога дальняя – 4 дня. Самолетом было бы быстрее, но проехать на поезде через всю страну - часть образовательной программы школы. Чтобы дети вживую увидели масштабы страны. За билеты выложили по 15 тысяч за нижнее место и 11 тысяч за верхнее.

“Написала в РЖД на почту с вопросом «а что по питанию?», получила ответ, что СТАНДАРТНОЕ питание включено в билет, вот у вас там и значок на билете с вилочкой, при желании можете сменить его не позднее, чем за трое суток до выезда на вегетарианское или детское, меню прикладываем. Молодцы какие, подумала я. А сегодня, примерно через час после того, как поезд 070Ч “Москва-Чита” тронулся с Ярославского вокзала, от нашего учителя узнала, что в представлении РЖД СТАНДАРТНОЕ питание это ОДИН прием пищи за 4 дня!”

Дети уже добрались до Байкала. Проблему с питанием в пути помогли решить друзья и знакомые родителей путешественников: во время стоянок в городах подвозили бутерброды, сыр, овощи, фрукты. Выкрутились, в общем. Но вопрос остался: неужели и правда кормить будут всего один раз, если предстоит дальняя поездка на поезде по билету с питанием? Запасаться дошираками и чипсами?

В пресс-службе АО “ФПК” (федеральная пассажирская компания), подтвердили: да, питание, которое входит в стоимость билета, предоставляется однократно. Об этом сказано на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» (далее путь поиска: «Информация» - «Классы обслуживания” - вкладка «Услуги»).

Кому мало, можно заказать дополнительное питание - заранее в билетной кассе или на сайте “РЖД”. Пансион (завтрак, обед, ужин) или полупансион (завтрак-обед или завтрак-ужин). Если оформляете услугу не позднее, чем за 72 часа до отправления поезда с начальной станции, можно выбрать блюда из меню. Доппитание возможно заказать и во время поездки у проводника. Оплата - наличкой или банковской картой. Поесть можно в вагоне-ресторане или у себя в купе.

Еще вариант - заказать услугу доставки еды к вагону из городских ресторанов и кафе, которые работают в городах по маршруту следования поезда. Оформить можно уже в дороге на сайте РЖД в разделе заказа дополнительных услуг.

А вот к перевозке группы детей есть особые требования, прописанные в санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года N 28. Там, в частности, сказано, что кормить детвору должны с интервалами не более 4 часов, воду выдавать в пути и на вокзале. Если поездка длится дольше одного дня, положено горячее питание. Кто должен все это обеспечить? Организатор поездки. Туркомпания, школа, родители. Не менее, чем за три дня до поездки на железнодорожном транспорте, организатор должен уведомить территориальный орган Роспотребнадзора и, помимо прочего, указать, как планируют кормить в дороге детей.

«В случае, который вы приводите, организатором перевозки данные требования Роспотребнадзора выполнены не были», - сказано в ответе пресс-службы АО «ФПК».

Мораль? Читайте внимательно правила, СанПины, договор с турагентством и заранее продумывайте, чем будете питаться в дороге вы и ваши дети. Возможно, стоит запастись теми же пюрешками и вермишелью, если цены на вагонное меню не устраивают. Или на стоянках искать кафешки. К слову, в комментариях к тому гневному посту мамы есть совет от другой мамы: «Сын с классом в июне ехал сутки в поезде. Тот же опыт поимели. В городах, где относительно долгие стоянки поезда, искали кафе, которые подвезут вовремя к поезду 30 бизнес-ланчей. 300 рублей с человека все удовольствие. Схема вполне рабочая».

В читинском поезде, в котором ехали на Байкал московские школьники, четырехразовое питание (завтрак-обед-полдник-ужин – так по правилам) для группы детей в сутки стоит порядка 2600 рублей на каждого. Меню и цены нашла на первом попавшемся сайте турагентства, организовывающего детские групповые поездки на железнодорожном транспорте. Они пишут, что заключают договора с вагонами-ресторанами и готовы взять на себя заботы о питании в поезде за доплату порядка 100 рублей за человека. При этом оплатить питание группа должна не позднее, чем за 10 дней до отправления поезда. Не успели - предложат питание из меню вагона-ресторана, которое в 3-4 раза дороже.