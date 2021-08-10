Пять преимуществ нового смартфона Huawei nova 8

В коллекции Huawei появился новый бриллиант. Мировой производитель готовится к российской премьере Huawei nova 8 – это первый смартфон бренда в 2021 году, который открывает целую серию презентаций. В течение нескольких месяцев компания представит еще больше новинок. А пока приглядимся к nova 8: ее отличают сразу несколько прогрессивных технологических решений, которые наверняка оценят пользователи.

1. Почти 1,07 миллиарда цветов на экране

Многие из нас смотрят на окружающий мир через экран смартфона. Чтобы мы не упустили ни одной детали, nova 8 оснащена широким OLED-экраном (6,57 дюйма), который поддерживает частоту обновления кадров до 90 Гц. Она гарантирует более плавную смену кадров на дисплее. Вы сможете по достоинству оценить это преимущество, например, при воспроизведении анимации в играх или во время интернет-серфинга.

Картинка на дисплее сочная и детализированная, благодаря 10-битной цветовой палитре с 1,07 миллиарда цветов. Такое качество соответствует стандартам цифровых кинотеатров DCI-P3.

Высочайшая детализация изображения достигается высокой плотностью пикселей – до 392 ppi. Эксперты утверждают, что человеческий глаз в состоянии различить отдельные пиксели на дисплее смартфона при плотности до 350 ppi. Экран Huawei nova 8 обеспечивает качество, которое находится за пределами чувствительности наших органов зрения, тем не менее, вы ощутите принципиально иной уровень четкости изображения.

2. Пропорциональные панорамы и идеальные селфи

Демократичный Huawei nova 8 оснастили фотокамерами на уровне флагманского смартфона. Квадрокамера с тыльной стороны состоит из четырех объективов разного калибра.

– Основной объектив 64 МП с искусственным интеллектом поддерживает режим повышенной четкости изображения и технологию группировки пикселей «четыре в одном». Это увеличивает чувствительность матрицы при недостаточном освещении и снижает уровень шума. Вы можете делать яркие и четкие снимки высокого разрешения в любое время суток – и днем, и ночью.

– Сверхширокоугольный объектив 8 МП расширяет угол зрения до 120 градусов. Теперь в кадр поместится даже бескрайний пейзаж, архитектурный памятник размера кинг-сайз или шумная компания. При этом алгоритмы искусственного интеллекта защищают снимки от искажений и следят, чтобы при увеличении угла обзора по краям кадра изображение было пропорциональным и гармоничным.

– ToF-модуль 2 МП позволяет делать портреты с эффектом боке, как если бы их снимали в профессиональной фотостудии. Несмотря на размытый фон (кстати, он размыт вполне естественно), контуры лица и фигуры в кадре не теряют четкости.

– Объектив с эффектом макросъёмки позволяет снимать микромир с расстояния от четырех сантиметров. Капли росы на траве, трудовой подвиг муравья, текстура ягод или фруктов – с Huawei nova 8 вы сможете увековечить в пикселях всю эту обычно незаметную для глаза красоту. Макрорежим активируется автоматически, когда вы подносите смартфон близко к объекту съемки.

Для идеальных селфи смартфон получил фронтальную камеру на 32 МП. Режим ночной съемки 2.0 оптимизирует качество портретного фото и усиливает детализацию фона у вас за плечами. А интеллектуальный алгоритм удаления бликов помогает, например, убрать отражение в очках. Так вы получите образцово-показательные селфи, которые не грех выставить в ленте новостей. Стоит добавить, что эти технологии не только улучшают качество снимков и роликов, но и повышают качество изображения при видеозвонке с фронтальной камеры или при записи влога.

3. За экономию батареи отвечает Нобелевское открытие российских ученых

Инженеры оснастили новый смартфон продвинутой системой охлаждения. В основе технологии лежит открытие, за которое российские ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов получили в 2010 году Нобелевскую премию по физике. Речь идет о графене – самом тонком материале в мире, толщина его кристаллической решетки составляет 1 атом. Графен обладает рядом уникальных свойств, среди которых рекордная теплопроводность и невероятная прочность.

В смартфонах Huawei nova 8 используется тепловая трубка из пористого 3D-графена, который в 10 раз прочнее и в 20 раз легче стали. Она эффективно отводит тепло от процессора даже при запуске «тяжелых» приложений, поэтому заряд аккумулятора расходуется медленнее.

В идеологию нового гаджета заложена концепция повышенной автономности. Теперь вам не надо постоянно напоминать себе о необходимости заранее зарядить телефон перед выходом из дома. Сделать это можно буквально на бегу. Благодаря технологии супербыстрой зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт запитать аккумулятор на 100 процентов можно всего за 35 минут. А всего за четверть часа уровень заряда будет показывать 60%.

4. Мощный процессор

В роли пламенного мотора в Huawei nova 8 выступает процессор Kirin 820E, изготовленный по 7-нм технологическому процессу. На сегодня это передовой рубеж в электронике. Ведь чем больше транзисторов помещается на кристалле интегральной схемы, тем выше производительность. А чем миниатюрнее транзисторы, тем меньше они потребляют энергии. Поэтому Kirin 820E сочетает высокую вычислительную мощность с низким расходом энергии.

Huawei nova 8 с объемом оперативной памяти 8 ГБ и встроенным накопителем 128 ГБ эффективно работает в режиме многозадачности. А шустрый отклик шестиядерного графического модуля Mali-G57 пригодится во время редактирования фото или прохождения мобильных игр.

Huawei nova 8 поставляется с самой свежей версией фирменного интерфейса EMUI 12 и легко интегрируется в единую экосистему с другими устройствами Huawei. Вы можете подключить смартфон к ноутбуку или планшету и работать с файлами и мессенджерами смартфона на большом экране.

На Huawei nova 8 предустановлен фирменный магазин приложений AppGallery, где на все случаи жизни есть популярные в России сервисы.

5. Премиальный дизайн

Впервые в линейке смартфонов nova использован цвет «пудровый розовый». Этот изысканный оттенок относится к числу универсальных и подходит и к джинсам, и к деловому стилю одежды. Задняя панель выполнена из стекла с несколькими слоями пленки. В результате игры преломлений света корпус переливается, как настоящий камень-самоцвет.

Смартфон может работать в режиме постоянного отображения заставок на выключенном экране. Так, удобно вывести на переднюю панель часы, фото, рисунок, девиз, который отражает ваше настроение. Таким образом, гаджет станет продолжением вашего внутреннего «Я», по-настоящему персонализированным электронным устройством.

ЦЕНА ВОПРОСА

Рекомендованная розничная цена Huawei nova 8 составляет 39 999 рублей.

Предзаказ в России стартует с 10 августа.