По-настоящему красиво там, где чисто!

У Шапкина моста, популярного места отдыха жителей подмосковного Королева, было оживленно. Развевались флаги, гремела музыка, гомонила молодежь, жались к родителям дети с грабельками. Народ собрался спозаранку, чтобы поучаствовать в очередной серии Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» в рамках национального проекта «Экология». О субботнике стало известно из соцсетей, и население охотно откликнулось на призывы общественных и профессиональных организаций привести в порядок еще один кусочек земли – тот, что поближе к воде.

- Кажется, быть дождю, - поглядывали на небо волонтеры. – Да, ладно, нас ненастьем не испугаешь, наденем дождевики – вон, на этот случай раздают, и вперед! – отвечали себе же.

Дождик все-таки пошел, но люди не разбежались. Экипировались соответственно погоде и готовились после торжественного открытия мероприятия вступить в бой с мусором, видимым, к сожалению, то там, то здесь невооруженным глазом.

В мероприятии приняли участие Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, Председатель Комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Пахомов, первый заместитель Главы администрации городского округа Королёв Московской области Игорь Трифонов, Председатель Палаты молодых депутатов при Мособлдуме, лидер общественного экологичного движения «САМ» Сергей Маликов, генеральный директор Фонда "Чистые моря", почётный полярник, почётный работник морского и речного флота Василий Богословский, Герой России, летчик-коспонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, космонавт, лётчик-испытатель 1 класса, Герой России Валерий Токарев, идеолог и создатель акции «Вода России», директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш и постоянный амбассадор акции «Вода России», звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Все выступающие поблагодарили присутствовавших за неравнодушие и за желание помочь родной экосистеме.

- Нас так много сегодня, и это очень приятно! - поприветствовала волонтеров и прочих энтузиастов Алла Полякова. - Мы собрались в таком красивом месте у реки Клязьма, чтобы подмосковная природа сделалась еще красивей! Вдоль береговой линии Клязьмы проживает более 1 миллиона человек. Как вы знаете, экологический марафон «Дни зеленых действий» проводится сейчас по всей стране, и эта акция тоже станет его частицей. Начали мы 15 июля с Истринского водохранилища, и к марафону уже подключились более 10 муниципалитетов. Мы не только очищаем берега, но и собираем макулатуру. Что касается Клязьмы, то в этом году запланировано почистить больше 25 километров ее русла. Чистого Подмосковья нам, и хорошо всем поработать!

- Мы сегодня на экваторе наших уборок, - отметил Илья Разбаш. – У нас очень красивая страна, и особенно хороши пейзажи рядом с водой. Однако по-настоящему красиво там, где чисто. И мы очень надеемся, что эту философию и ваш собственный опыт вы передадите друзьям, близким, детям, будущим детям. В конце концов, мы стараемся сами для себя. Поэтому участие каждого крайне важно.

В рамках субботника были подписаны два соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБУ «Центр развития ВХК России» и Палатой молодых депутатов при Московской областной Думе, а также Фондом «Чистые моря».

Кроме того, Арт-резиденция Московской области прямо на месте действия акции организовала выставку-инсталляцию «Каждая капля имеет значение», которая явила миру коллажи с современной экологической проблематикой.

За час с небольшим работы 518 волонтёров очистили почти 2 километра берега, разделяя мусор, как это и положено. Было собрано 78 кг пластика, 115 кг – стекла, 75 кг – металла.

Юлия Михалкова предложила вкопать на очищенной территории табличку с обращением ко всем будущим отдыхающим «Принес – забери!». Юлия рассказала, что три года участвует в акции «Вода России» и видит изменения в сознании молодых людей, которые намного бережнее относятся к окружающей природе и требовательнее к себе. И это вселяет оптимизм и веру в соотечественников.

Для справки:

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция идет с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.