Подгузники вырезали маникюрными ножницами: Медики выходили самого маленького ребенка в мире весом 212 грамм

Малышка провела в больнице целых 13 месяцев. Фото: National University Hospital

Настоящее чудо смогли сотворить врачи из Сингапура. Благодаря их усилиям в этом месяце из больницы в семью вернулся самый маленький ребенок в мире.

Как пишет BBC, малышка Квек Юй Сюань из Малайзии при рождении весила всего 212 грамм при росте 24 сантиметра. Она появилась на свет на 25-й неделе беременности, то есть проведя в животе мамы чуть больше половины положенного срока. Не стоит и говорить, что это не просто рано, а экстремально рано — настолько, что никто бы не удивился, если бы малышка не выжила.

Кроха появилась на свет 9 июня 2020 года в результате кесарева сечения, которое маме девочки сделали после того как она обратилась в больницу с болями в области живота. Дело в том, что у женщины диагностировали преэклампсию, а при таком заболевании очень высокая вероятность гибели и матери и ребенка. Выбора не оставалось: нужно было рожать и уповать на медицинское чудо.

Сразу после рождения Юй Сюань поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За те 13 месяцев, что девочка провела в больнице, ее удалось «вырастить» до 6,3 килограмм и затем передать родителям. Правда, до сих пор у малютки сохраняются проблемы с легкими, но врачи надеются, что со временем она сможет жить полноценной жизнью.

Сами медики говорят, что такого необычного пациента у них никогда не было. И это специалисты, которые каждый день работают с недоношенными детьми! Даже подгузники для малышки пришлось вырезать маникюрными ножницами из обычных памперсов, ведь для такой крохи просто не делают средства гигиены. Реабилитация «рекордсменки» обошлась в 270 тысяч долларов, которые ее родители собрали с помощью пожертвований в Интернете.

Предыдущий рекорд по самому маленькому выхоженному ребенку принадлежал девочке из США, родившийся в 2018 году с весом 245 грамм.