Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021

Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума: https://forum.customs.gov.ru/ru.

Ключевая миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД).

Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти и российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.

В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.

Ознакомиться с полным списком тематических треков деловой программы форума можно на сайте мероприятия: https://forum.customs.gov.ru/ru/about.

Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки «Таможенная служба». По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.

Контакты:

Онлайн-регистрация участников: https://forum.customs.gov.ru/ru/participants.

Стать партнером: https://forum.customs.gov.ru/ru/become-partner.

Аккредитация СМИ: https://forum.customs.gov.ru/ru/smi

Оргкомитет форума: +7 499 449-73-19, mtf@ca.customs.gov.ru.