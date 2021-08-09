Владимир Путин: Россия может научить бороться с пиратами

Владимир Путин предложил расширить полномочия ООН для борьбы с пиратством. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В понедельник Совбез ООН обсуждал морскую безопасность. Мероприятие прошло по инициативе Индии – премьер Нарендра Моди поделился идеями, как можно улучшить общее использование океанов. Владимир Путин в ответ предложил расширить полномочия ООН для борьбы с пиратством.

- Некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств. Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах, - предложил президент.

Путин напомнил, что у нас имеется богатый опыт борьбы с терроризмом. Мы готовы делиться «наработками и наилучшими практиками» для противодействия пиратам.

Нарендра Моди к морской безопасности подошел шире и предложил сразу несколько идей:

- Снять барьеры для законной морской торговли, потому что от нее зависит глобальное процветание.

- Морские споры решать мирными путями и согласно международному праву.

- Вместе бороться с угрозами на морях: катаклизмами, пиратами и так далее.

- Сохранять морскую среду и ресурсы: ее загрязнять воду пластиком, разливами нефти, бороться с чрезмерным рыболовством.