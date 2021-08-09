Непривитых студентов отправят на удаленку

Многие вузы уже успели объявить, что начнут учебный год в очном режиме и пустят на занятия всех Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вузы получили свежие антиковидные рекомендации от Министерства науки и высшего образования относительно формата обучения с 1 сентября.

Суть документа: все студенты должны отчитаться о своем ковидном статусе. Тем, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о том, что переболел коронавирусом в последние полгода, - зеленый свет: разрешат посещать очно занятия и экзамены. Несознательным и тем, у кого медотвод, придется учиться дистанционно, а сдавать экзамены отдельно от привитых. При этом в ведомстве подчеркивают: это не приказ, а рекомендации, да и студентов никто не неволит. Но все же вопрос стоит так, что проще сделать прививку, чтобы потом не лавировать, а спокойно учиться.

Многие вузы уже успели объявить, что начнут учебный год в очном режиме и пустят на занятия всех. При этом активно уговаривают сделать прививку и студентов, и преподавателей.

- С зимы обеспечили возможность вакцинироваться в собственной поликлинике, - рассказывал на недавней пресс-конференции ректор МГИМО Анатолий Торкунов. – Постоянно убеждаем и призываем, ведь само собой, увы, ничего не произойдет. Однако большинство первокурсников еще не достигли 18 лет, и не могут сделать прививку.

Собственные пункты вакцинации открыли также МГУ, ВШЭ, МФТИ - в своих поликлиниках и кампусах. В Бауманке месяц назад запустили автобус, который бесплатно отвозит желающих в ближайший прививочный пункт. На сайтах и в официальных соцсетях вузы размещают мотивирующие баннеры и видео, где профессора призывают всех пройти вакцинацию и рассказывают о личном опыте. Еще одна мера – онлайн-дни, когда часть студентов по определенному графику занимаются дома: например, весь курс каждого факультета.

- Мы готовы разделить студентов на группы с онлайн- и офлайн-обучением, при этом работать без снижения качества обучения, - заверил ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов. - Смешанный формат вузы уже хорошо освоили за время пандемии. У нас он действует на постоянной основе.

В вузах также готовы вакцинировать иностранных студентов, а те, кто пока не сможет приехать на учебу из-за ковидных ограничений, смогут подключаться к лекциям онлайн или же заниматься по видеозаписям лекций и тренингам для самоподготовки.

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