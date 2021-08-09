«Самый классный любовник»: Ляйсан Утяшева рассказала о муже Павле Воле

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. До похода в ЗАГС пара долго дружила, потом два года ребята встречались. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева и Павел Воля осенью отметят девятилетнюю годовщину семейной жизни. У них подрастают двое детей - восьмилетний сын Роберт и шестилетняя дочь София. Несмотря на долгие отношения в браке, звездная пара неизменно демонстрирует нежные чувства друг к другу. На днях гимнастка раскрыла поклонникам секрет семейного счастья.

36-летняя спортсменка пригласила в авторское шоу, которое она снимает для YouTube, своего мужа Павла Волю. Супруги вместе приготовили манты, а финале программы обменялись комплиментами.

- У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник. Паш, я сказала все, что ты мне велел сказать, - пошутила Утяшева.

Это уже не первое откровение спортсменки по поводу темперамента ее мужа. Два года назад Ляйсан призналась, что считает своего мужа ненасытным в постели.

- Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий, - откровенничала Ляйсан.

Прошлой осенью Павел и Ляйсан роскошно отметили восьмилетие со дня свадьбы в одном из столичных отелей. Фото: Инстаграм.

Впрочем, 42-летний юморит старается баловать жену не только в супружеской спальне. Во время шоу Воля рассказал, что он не копит деньги, а тут же спускает все на платья и дорогие украшения для любимой.

- Деньги я не храню. Я все трачу на свою жену: покупаю ей платья, чтобы она красивая на кухне снималась, дорогие украшения, - говорит резидент «Comedy Club».

Павел отметил, что очень ценит умение своей жены хорошо готовить. Именно хозяйственность Ляйсан и покорила его в свое время.

- Когда в моей холостяцкой квартире появилась ты (я не знаю, приемчик это был или не приемчик) и когда я понял, что ты единственная в моей жизни, которая увидела, что в моей комнате бардак, и убралась, приготовила суп, я подумал: «Держи ее, не отпускай!», - рассказал Павел своей жене.

Сама Ляйсан осуждает женщин, которые не умеют готовить. По ее мнению, каждая девушка должна обязательно научиться хозяйничать на кухне.

- Если ты не умеешь готовить, то тогда ты недоженщина,- категорично заявляла спорстменка.

Ляйсан часто радует мужа кулинарными экспериментами, но старается готовить преимущественно легкие, полезные для здоровья блюда, от которых не поправляются. Гимнастка в свое время подружила мужа со спортом и приучила к регулярным тренировкам. 42-летний Павел признается, что он очень доволен своей физической формой.

- Я шикарно выгляжу. С моим телом все в порядке. Может быть, когда-то в подростковом возрасте были сомнения. А теперь я вижу, как выглядят мои сверстники: пузо, лысина… Я подхожу к зеркалу и думаю: «Боже мой, опять 24!» - похвастался шоумен в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».