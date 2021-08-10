Redmi Note 10T бросил вызов быстрым соперникам: узнайте результат и выиграйте смартфон

Теперь же компания решила протестировать новый Redmi Note 10T, бросив вызов ну очень быстрым соперникам, а еще подарить его самым оригинальным участникам конкурса.

Как думаете, что произойдет быстрее — Redmi Note 10T разблокирует экран или силач раздавит арбуз? Смартфон закроет 15 приложений или каратист сломает рукой торт? Ответы на эти вопросы можно найти на сайте проекта.

Хотите его выиграть? Все очень просто, нужно лишь выполнить несколько простых шагов:

• Перейдите на сайт проекта;

• Нажмите на кнопку «У меня есть идея»;

• Опишите, с кем по скорости вы бы хотели сравнить Redmi Note 10T.

Компания отберет наиболее интересные идеи, снимет их на видео и выложит в социальных сетях. Авторы 3 особенно оригинальных челленджей получат новый Redmi Note 10T!

Смартфон вышел в России в июне этого года, но уже успел стать must have для выпускников и абитуриентов, а также для всех фанатов технологий. Здесь и 7-нанометровый процессор, который чаще всего вы встретите только у флагманов, а это значит, что на нем и игры будут летать, и приложения; и быстрый 90-герцовый FHD+ дисплей для плавной картинки и развлечений. И если вы хотели начать новую жизнь с понедельника, то Redmi Note 10T поможет сделать это на новых скоростях (и в любой день).

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