Строительство культурно-образовательного комплекса в Севастополе идет с опережением сроков

Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили развитие сферы культуры региона. Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили развитие сферы культуры региона, планы по развитию Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также проконтролировали ход работ по созданию культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе.

Министр и глава региона осмотрели строительные площадки Театра оперы и балета, Академии хореографии и музея, входящих в состав Комплекса. Ольге Любимовой рассказали о ходе работ и сроках завершения отдельных этапов. Михаил Развожаев отметил, что строительство объектов ведется с опережением сроков. Он также рассказал о строительстве многоквартирного жилого дома для сотрудников комплекса.

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

«Культурный комплекс создается по поручению Президента для сохранения исторических культурных традиций Севастополя, увеличения образовательного и туристического потенциала нашего города, повышения качества жизни севастопольцев и уровня доступа к культуре. Но все большие цели будут достигнуты только если качественно решить насущные вопросы, к примеру, привлечение сильных профильных кадров в город, благоустройство и комфорт близлежащих территорий, грамотные транспортные развязки. Именно с таким, комплексным, подходом развиваем город», - подчеркнул во время посещения строительных площадок Михаил Развожаев.

Также в рамках реализации проекта будет построено учреждение федерального ведения – Российская государственная художественная галерея. Музей объединит два направления – художественное (картинная галерея) и военно-историческое.

«Для нас главное – это концепция Российской государственной художественной галереи. Не раз на совещаниях мы обсуждали, что нужно прислушиваться к мнению жителей города и, конечно же, помимо художественной части, большой блок в музее посвятим истории города, военным подвигам. Все это будет представлено в современных интерактивных форматах», - подчеркнула Ольга Любимова.

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Во время осмотра строительной площадки Театра оперы и балета Министру рассказали, что в планах построить его к 2023 году, а общая площадь здания составит более 60 тысяч квадратных метров. Что касается Академии хореографии, то в настоящее время принято решение о расширении сцены, в связи с чем работы были скорректированы. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение примет 250 учеников. В его состав войдут общеобразовательная и хореографическая части, учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал.

В завершение рабочей поездки Ольга Любимова посетила Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и ознакомилась с результатами раскопок на новой территории, где планируется создать особое музейное пространство. В состав будущего историко-археологического парка войдут Международный археологический центр, профессиональная система конференц-залов, выставочные пространства, рекреационные зоны и интерактивные площадки для проведения исторических театрализованных представлений и фестивалей. Многочисленные фондовые коллекции займут достойное место в новых музеях Античности, Византии и Истории христианства.

Главе Минкультуры России показали место археологических раскопок, на котором обнаружены несколько древних склепов, а руководитель комплексной археологической экспедиции Сергей Соловьёв более подробно рассказал об истории местности и уникальных находках – сосудах, керамике, украшениях и античной гончарной печи.

Кроме того, директор музея-заповедника Елена Морозова сообщила, что в планах комплексно развивать инфраструктуру, в том числе и прилегающих территорий. При этом основная задача – обеспечить сохранность исторических объектов и облика «Херсонеса Таврического». Она подчеркнула, что учреждение сегодня востребовано у жителей и туристов, а его посещаемость составляет в среднем более 750 тысяч человек в год.