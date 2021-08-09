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Звезды9 августа 2021 20:37

Строительство культурно-образовательного комплекса в Севастополе идет с опережением сроков

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова проконтролировала ход работ
Источник:kp.ru
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Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили развитие сферы культуры региона. Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили развитие сферы культуры региона. Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили развитие сферы культуры региона, планы по развитию Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также проконтролировали ход работ по созданию культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе.

Министр и глава региона осмотрели строительные площадки Театра оперы и балета, Академии хореографии и музея, входящих в состав Комплекса. Ольге Любимовой рассказали о ходе работ и сроках завершения отдельных этапов. Михаил Развожаев отметил, что строительство объектов ведется с опережением сроков. Он также рассказал о строительстве многоквартирного жилого дома для сотрудников комплекса.

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

«Культурный комплекс создается по поручению Президента для сохранения исторических культурных традиций Севастополя, увеличения образовательного и туристического потенциала нашего города, повышения качества жизни севастопольцев и уровня доступа к культуре. Но все большие цели будут достигнуты только если качественно решить насущные вопросы, к примеру, привлечение сильных профильных кадров в город, благоустройство и комфорт близлежащих территорий, грамотные транспортные развязки. Именно с таким, комплексным, подходом развиваем город», - подчеркнул во время посещения строительных площадок Михаил Развожаев.

Также в рамках реализации проекта будет построено учреждение федерального ведения – Российская государственная художественная галерея. Музей объединит два направления – художественное (картинная галерея) и военно-историческое.

«Для нас главное – это концепция Российской государственной художественной галереи. Не раз на совещаниях мы обсуждали, что нужно прислушиваться к мнению жителей города и, конечно же, помимо художественной части, большой блок в музее посвятим истории города, военным подвигам. Все это будет представлено в современных интерактивных форматах», - подчеркнула Ольга Любимова.

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Во время осмотра строительной площадки Театра оперы и балета Министру рассказали, что в планах построить его к 2023 году, а общая площадь здания составит более 60 тысяч квадратных метров. Что касается Академии хореографии, то в настоящее время принято решение о расширении сцены, в связи с чем работы были скорректированы. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение примет 250 учеников. В его состав войдут общеобразовательная и хореографическая части, учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал.

В завершение рабочей поездки Ольга Любимова посетила Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и ознакомилась с результатами раскопок на новой территории, где планируется создать особое музейное пространство. В состав будущего историко-археологического парка войдут Международный археологический центр, профессиональная система конференц-залов, выставочные пространства, рекреационные зоны и интерактивные площадки для проведения исторических театрализованных представлений и фестивалей. Многочисленные фондовые коллекции займут достойное место в новых музеях Античности, Византии и Истории христианства.

Главе Минкультуры России показали место археологических раскопок, на котором обнаружены несколько древних склепов, а руководитель комплексной археологической экспедиции Сергей Соловьёв более подробно рассказал об истории местности и уникальных находках – сосудах, керамике, украшениях и античной гончарной печи.

Кроме того, директор музея-заповедника Елена Морозова сообщила, что в планах комплексно развивать инфраструктуру, в том числе и прилегающих территорий. При этом основная задача – обеспечить сохранность исторических объектов и облика «Херсонеса Таврического». Она подчеркнула, что учреждение сегодня востребовано у жителей и туристов, а его посещаемость составляет в среднем более 750 тысяч человек в год.

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